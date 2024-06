Gerrit Cole tem uma atuação sólida na estreia na temporada, enquanto os Yanks caem para O’s

NOVA YORK – A missão do craque do New York Yankees, Gerrit Cole, para sua estreia na temporada na quarta-feira não foi confortável: um confronto em meados de junho contra o carregado Baltimore Orioles, a principal competição de seu clube pela supremacia da Liga Americana Leste, depois de apenas três inícios de reabilitação recém-saídos de um lesão alarmante no cotovelo.

Mas Cole não é um arremessador típico, e os Yankees o consideraram pronto sabendo que ele teria que aumentar sua resistência ao mais alto nível. Trabalhando com rédea curta na quarta-feira, o atual vencedor do Prêmio Cy Young provou que estava pronto para o desafio. Ele estava afiado, com um toque de ferrugem, em mais de quatro entradas na frente de uma multidão lotada no Yankee Stadium, embora Nova York perdesse por 7-6 em 10 entradas.

O destro foi acusado de duas corridas em três rebatidas. Ele compilou cinco eliminações em uma caminhada. Ele lançou 62 arremessos e induziu seis rebatidas e erros. Sua velocidade média de bola rápida caiu 1,6 mph em relação à temporada passada, mas ele ainda atingiu 97 mph.

“Eu me senti muito bem”, disse Cole. “Bom comando na maior parte. E fiz alguns bons arremessos quando precisávamos fazer bons arremessos.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Cole subiu ao monte às 19h07 para aplausos depois que uma montagem de vídeo foi exibida na tela grande destacando sua estreia. “O Retorno de Gerrit Cole” era muito aguardado. Tudo começou com alguns solavancos.

Os Orioles infligiram a maior parte dos danos contra Cole no primeiro turno. Gunnar Henderson liderou o jogo com um salto que ricocheteou na luva do segunda base Gleyber Torres para o campo direito e foi considerado um duplo. Dois rebatedores depois, Ryan O’Hearn, enfrentando um 0-2, cortou um controle deslizante para uma dobradinha de regra básica do RBI.

Cole rapidamente se reagrupou. Ele precisou de apenas sete arremessos para retirar o time no segundo turno. Ele deu uma caminhada única para Henderson no terceiro. Henderson roubou a segunda base no campo seguinte, mas ficou preso lá enquanto Cole registrava suas três primeiras eliminações da temporada no inning.

Cole retirou o time em ordem com duas eliminações no quarto quadro em 16 arremessos. Ele assumiu o controle na quinta entrada, mas foi substituído pelo apaziguador Ron Marinaccio depois de entregar um single de primeiro arremesso para Cedric Mullins. A multidão aplaudiu Cole de pé. Cole, visivelmente irritado com o final de sua atuação, cumprimentou a torcida duas vezes com a luva.

Então ele viu Marinaccio render um home run de duas corridas para Ramon Urias na segunda das duas corridas em sua linha de arremesso.

“Achei que ele melhorou à medida que avançava”, disse Boone, que notou que sentiu que Cole estava cansado após o quarto turno.

O ás dos Yankees, Gerrit Cole, fazendo sua tão esperada estreia na temporada na quarta-feira contra os Orioles, foi acusado de duas corridas em três rebatidas em mais de quatro entradas. Ele lançou 62 arremessos, rebatendo cinco e dando uma caminhada. Luke Hales/Imagens Getty

Antes do jogo, Boone recusou-se a compartilhar o limite de campo de Cole, não querendo dar aos Orioles uma vantagem competitiva. Mas Cole obviamente ficaria limitado depois de atingir 68 arremessos em 4⅓ entradas em seu terceiro e último início de reabilitação na sexta-feira.

Boone disse que o objetivo era construir Cole de forma “conservadora”. Na quarta-feira, isso significava um limite de 65 arremessos, disse Boone após o jogo. Questionado sobre qual seria seu limite de campo em sua próxima partida, Cole repetiu a linha de desvantagem competitiva de seu técnico. Mas ele deu uma dica: “Mais”.

“Estou cansado agora”, disse Cole. “Certamente um nível diferente. Exige apenas um nível mais alto de foco e execução. Definitivamente senti que poderia continuar fazendo propostas, mas foi estratégico na contagem de propostas. E, certamente, nesse aspecto, executamos isso perfeitamente.”