Gervonta Davis derrota Frank Martin na vitória por nocaute no 8º round

LAS VEGAS – Gervonta Davis lotou a MGM Grand Garden Arena no sábado para sua primeira aparição em 14 meses e depois desencadeou um frenesi com um nocaute violento.

Davis (30-0, 28 KOs) nocauteou Frank Martin com a mão esquerda aos 1:29 do oitavo round para defender com sucesso seu campeonato dos leves da WBA. Foi a primeira luta de Davis desde um nocaute igualmente impressionante sobre Ryan Garcia em abril de 2023. Foi também sua primeira aparição desde que cumpriu 44 dias em um centro de detenção de Baltimore no verão passado por violar os termos de uma prisão domiciliar decorrente de um atropelamento e – Acidente de corrida em novembro de 2020 que feriu quatro pessoas.

“Sim, há um pouco de ferrugem, mas está tudo bem. Estou de volta”, disse Davis. “Alguns rounds, sinto como se não estivesse me aquecendo completamente como queria. Aqueci, mas fiquei com frio enquanto a luta acontecia diante de mim. Mas está tudo bem. Sem desculpas.”

Todos os três juízes tinham Davis à frente por 67-66 no placar no momento da paralisação. Martin realmente varreu os três primeiros rounds, mas depois foi tudo Davis no resto do caminho.

Estatísticas de socos da CompuBox Socos Davis Martinho Total desembarcado 79 81 Total lançado 178 270 Por cento 44% 30% Jabs pousou 25 33 Jabs lançados 77 150 Por cento 33% 22% Poder pousou 54 48 Poder lançado 101 120 Por cento 54% 40%

Davis demorou um pouco desde o início, enquanto caminhava calmamente com Martin, mas raramente se abria com seu notório poder. Ele começou a se adaptar no Round 4, entretanto, e seu poder teve um efeito visível em Martin. O desafiante reagiu fortemente a várias fintas de Davis, o que arrancou risadas tanto de Davis quanto da multidão de 13.249 pessoas que pagaram para testemunhar seu retorno.

Um nocaute parecia quase inevitável no sétimo, quando Martin continuou a ceder terreno e ficou preso no escanteio. Davis manteve uma pressão constante e escolheu habilmente suas posições. Ele acertou bons golpes no corpo no quarto assalto e colocou a torcida de pé no sexto, sétimo e oitavo assaltos.

Davis finalizou com um uppercut de esquerda e uma combinação direta de esquerda ao longo das cordas. Foi um resultado adequado para o que foi promovido como a 100ª luta pelo campeonato na MGM.

Depois de nocautear Martin, Davis subiu nas cordas e deu um salto mortal para trás em comemoração.

“Boom, foi isso mesmo”, disse Davis sobre a mão esquerda que encerrou a luta. “O tijolo acabou de terminar. Treino desde os 7 anos, competindo desde os 8. Entende o que quero dizer? Então, é como uma segunda natureza, entende? É só ficar focado e certificando-me de que minha mente está no objetivo, e isso é sempre sair por cima.”

Martin admitiu que sua falta de movimento nas últimas rodadas levou ao nocaute, embora não parecesse que ele realmente tivesse capacidade de escapar da pressão de Davis. Ele se afastou da perigosa mão esquerda de Davis bem no início, mas assim que Davis visivelmente começou a aumentar seu volume, Martin não teve resposta.

“No início senti que estava no controle, mas depois fiquei um pouco confortável demais”, disse Martin. “Fiquei confortável relaxando nas cordas, tentando encontrar aquele arremesso maior. Ele não estava se apresentando. Parei de fazer meu movimento. … Ele entrou e acertou um arremesso importante, e foi um arremesso que eu não fiz. veja. Sério, eu simplesmente não vi a foto.

Davis, de Baltimore, terá opções para sua próxima luta, incluindo possíveis encontros com o titular do IBF Vasiliy Lomachenko, o titular do WBC Shakur Stevenson e o titular do WBO Denys Berinchyk.