Gervonta Davis faz Frank Martin recuar no primeiro confronto entre Tank vs.

LAS VEGAS – Gervonta Davis superou Frank Martin em seu primeiro confronto antes da tão esperada luta de boxe.

Davis (29-0) está programado para defender seu título dos leves da WBA contra Martin (18-0) no sábado, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Na quarta-feira, os dois se encontraram para a coletiva de imprensa pré-luta do evento, que transcorreu relativamente tranquila até os confrontos finais.

“Tank” rapidamente atingiu a cara de Martin e a dupla passou alguns minutos conversando, com Davis repetindo que “vai retocar você” enquanto Martin respondeu que eles se veriam no sábado. A tensão continuou a aumentar à medida que o confronto se prolongava, culminando em um momento no final em que Davis fintou, arrancando uma hesitação de “The Ghost”. Davis então riu com desdém do desafiante enquanto ele e sua equipe se afastavam.

Confira todo o incidente acima.