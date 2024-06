Gervonta Davis revela conversa pós-luta com Ryan Garcia: ‘Vou chutar a bunda dele de novo’

Gervonta Davis estava a poucos minutos de sua violenta vitória por nocaute sobre Frank Martin quando encontrou seu “No. 1 fã”, Ryan Garcia.

O encontro foi na verdade um encontro amistoso entre os ex-inimigos, e “Tank” até riu da camiseta que Garcia usou no evento. Na frente, a camisa de Garcia dizia “Tank’s No. 1 Fan”, enquanto a parte de trás dizia “Rematch Me B*tch”.

Nada disso pareceu incomodar Davis, que deu um aperto de mão e um abraço em Garcia antes de continuar a comemoração, mas abordou a conversa durante a coletiva de imprensa pós-luta.

“Ele é louco”, disse Davis sobre Garcia. “Ele está louco falando em revanche. Ele disse que eu era o melhor com 135 a 142 [pounds]. Ele disse que. Ele disse que quer lutar comigo novamente. Vou chutar a bunda dele de novo.”

Davis dominou amplamente o primeiro encontro, que incluiu um knockdown no segundo round e depois o tiro no corpo que encerrou a noite de Garcia no sétimo. Nos meses que se seguiram a essa derrota, Garcia reclamou da redução de peso ao tentar descer para 140 libras, embora tenha atingido a balança 3,2 libras acima do limite.

O peso extra não ajudou na noite da luta, depois que Davis detonou um soco forte no corpo que derrubou Garcia.

Desde a derrota para Davis em 2023, Garcia se recuperou com duas vitórias consecutivas, incluindo um desempenho impressionante de três knockdowns para derrotar Devin Haney, embora essa vitória agora esteja em perigo depois que Garcia testou positivo para a substância proibida ostarine após a luta. Como resultado, Garcia enfrenta uma possível suspensão e/ou multas da Comissão Atlética do Estado de Nova York, e a vitória pode ser revertida para sem disputa devido ao teste de drogas positivo.

Quanto a Davis, ele não parece perder o sono ao enfrentar novamente Garcia, pois sabe que tem muitas opções à sua disposição após a vitória por nocaute sobre Martin.

Um nome que apareceu repetidamente na noite de sábado foi Vasiliy Lomachenko, que dominou George Kambosos Jr. em maio para reivindicar o título vago dos leves da IBF. Davis estava aberto a esse confronto, mas não se esquivou de qualquer nome mencionado a ele.

“Com certeza”, respondeu Davis quando questionado sobre a luta contra Lomachenko. “Contanto que voltemos à prancheta. Estou disposto a lutar contra todos eles.”

Outra luta potencial poderia ser contra o invicto campeão dos leves do WBC, Shakur Stevenson, que detém um recorde perfeito de 21-0, incluindo sua recente vitória sobre Edwin De Los Santos.

No papel, pode ser uma luta que coloque dois dos melhores boxeadores do mundo um contra o outro. Mas Davis sorriu quando questionado se ele achava que esse confronto poderia não dar certo, já que o estilo indescritível de Stevenson poderia forçá-lo a perseguir seu oponente pelo ringue em um jogo de gato e rato por 12 rodadas.

“Você sabe como seria”, disse Davis ao se dirigir a Stevenson. “Todos nesta sala sabem como seria. Acho que seria bom para o esporte se lutássemos, agora ou mais tarde.”