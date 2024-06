MMA Fighting tem Gervonta Davis x Frank Martin atualizações ao vivo rodada por rodada para uma das lutas de boxe mais esperadas do verão no sábado na MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada.

O evento principal está previsto para começar por volta das 23h ET no PPV.com e Amazon Prime PPV. Confira nossa página de resultados Tank vs. Martin para descobrir o que aconteceu na eliminatória.

Davis (29-0, 27 KOs) é um dos atletas mais populares da era atual do boxe. Apelidado de “Tank”, Davis detém o título dos leves da WBA desde 2019. Antes disso, ele também detinha os títulos dos superplumas da WBA e IBF. Davis competiu pela última vez em abril de 2023, marcando um nocaute no sétimo round sobre Ryan Garcia em uma das maiores lutas de boxe do ano.

Martin (18-0, 12 KOs) é um talento emergente de 29 anos de Detroit. Mais recentemente, ele competiu em uma vitória por decisão em julho de 2023 sobre Artem Harutyunyan. Martin também é o único homem a derrotar Michel Rivera profissionalmente, por decisão unânime no final de 2022.

Davis e Martin colidem pelo título dos leves da WBA.

Obtenha o blog ao vivo de Davis vs. Martin rodada por rodada abaixo:

Hora do evento principal! Esta deve ser boa. Frank Martin faz essa caminhada primeiro. Skilla Baby se junta a ele enquanto canta “Fear of God”. E aí vem Tank Davis… para o tema dos Caça-Fantasmas! Inteligente, inteligente. O árbitro Harvey Dock é nosso terceiro homem no ringue. Canhotos invictos prontos para lutar pelo título dos leves da WBA. Tudo bem, vamos fazer isso.

Rodada 1: Davis imediatamente assume o centro do ringue. Martin abre dando alguns golpes. Martin vira para a esquerda para o corpo. Davis o pressiona contra as cordas. Comece devagar aqui. Muitos sentimentos um ao outro. Martin dá mais alguns golpes. Davis lança um pequeno contador. Martin é realmente o único a aplicar o ataque no momento. Martin enfia a mão esquerda no rosto de Davis. Uma dobradinha de Martin tenta dividir a guarda. Deixado para o corpo por Martin. Davis ainda está relaxando. MMA Fighting marca 10-9 Martin.

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10:

Rodada 11:

Rodada 12: