Giancarlo Stanton, dos Yankees, vai para IL com distensão no tendão da coxa

NOVA YORK – O rebatedor dos Yankees, Giancarlo Stanton, entrou na lista de lesionados pela oitava vez em seis temporadas no domingo, um dia depois de distender o tendão da coxa esquerda.

Ex-MVP de 34 anos, Stanton deixou a vitória de sábado à noite por 8-3 sobre o Atlanta Braves e estava programado para passar por exames de imagem no domingo. Stanton dobrou na parede central do campo na quarta entrada e estremeceu ao contornar a terceira base na dobradinha de Gleyber Torres. Trent Grisham rebateu Stanton na sexta posição.

Stanton perdeu 266 dos 708 jogos (38%) nas últimas cinco temporadas.

Ele parecia estar andando com cautela ao sair do vestiário no sábado à noite.

“Obviamente ele já lidou com esse tipo de coisa no passado”, disse o técnico Aaron Boone. “Então, espero que não seja algo que o mantenha no chão por muito tempo.”

O gerente geral dos Yankees, Brian Cashman, disse em 13 de novembro nas reuniões anuais da GM: “É mais provável que ele acabe se machucando novamente, porque isso parece fazer parte de seu jogo”.

Quando Stanton, visivelmente mais magro, compareceu ao treinamento de primavera, ele disse sucintamente: “Ele conhece minha reação a isso.”

Stanton disputou 69 dos primeiros 79 jogos dos Yankees nesta temporada – nenhum em campo – e está acertando 0,246 com 18 home run e 45 RBIs. Líder ativo em home runs com 420, ele está no meio de sua temporada mais saudável com o Yankees desde que disputou 158 partidas em 2018, a primeira depois de ter sido adquirido do Miami Marlins.

Ele perdeu 266 jogos nas cinco temporadas anteriores devido a uma distensão no bíceps direito e no ligamento cruzado posterior do joelho direito (2019), distensão no tendão da coxa esquerdo (2020), distensão no quadríceps esquerdo (2021), inflamação no tornozelo direito e tendinite de Aquiles esquerdo (2022). ) e uma distensão no tendão da coxa esquerda (2023).

“Ele tem sido uma grande força neste ataque”, disse Aaron Judge, que acertou seu 28º home run, líder da liga principal, no primeiro inning. “Acertar os home runs, acertar os caras na base – isso é uma grande parte do jogo dele. Esperamos receber boas notícias.”

Em uma mudança de escalação correspondente, os Yankees convocaram o infielder Oswald Peraza do Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Nova York, que começou no domingo como melhor jogador da liga principal por 52-27, estava relativamente saudável no início da temporada. O infielder DJ LeMahieu não fez sua estreia na temporada até 28 de maio, depois de quebrar o pé direito em uma bola de falta durante o treinamento de primavera em 16 de março, e o vencedor do prêmio Cy Young da Liga Americana, Gerrit Cole, não fez sua primeira partida até 19 de junho por causa de inflamação e edema do nervo do cotovelo direito.

O destro Clarke Schmidt foi para o IL em 27 de maio por causa de uma distensão na lateral direita, e o primeiro base Anthony Rizzo quebrou o antebraço direito em uma colisão no Fenway Park em 16 de junho.