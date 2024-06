Gisele Bündchen e Joaquim Valente passam tempo com os filhos de Tom Brady no Dia dos Pais

Pelo contrário, GB e JV se parecem muito com um casal – e aqui … eles pareciam uma ninhada mestiça comum … com os filhos de Tom e Gisele acompanhando.

Gisele e Vivian dividiram um tabuleiro entre as duas… enquanto Joaquim parecia dar algumas dicas a Ben enquanto apoiava o QB aposentado no departamento de pai.

Foi um grande fim de semana de SUP para Gisele e Joaquim… eles também quebraram as pranchas no sábado, enviando uma forte mensagem de união – e novamente, provando que ainda estão batendo forte.

O passeio para as câmeras ocorre em meio a rumores de problemas no paraíso … houve relatos de que Gisele e Joaquim se separaram como resultado do estresse em seu relacionamento após a crise de Tom no Netflix.