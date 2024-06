Gisele Bundchen vivendo sua melhor vida, apesar dos muitos rumores com o namorado Joaquim Valente

Gisele Bundchen, a renomada supermodelo, está supostamente em uma fase positiva e gratificante de sua vida após o divórcio do ex- NFL lenda Tom Brady.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

Gisele Bündchen não vive no passado

De acordo com uma fonte que conversou com a PEOPLE, Bündchen43, tem “floresceu” desde o fim de seu casamento de 13 anos com Brady.

“Ela está segura e feliz, e tão ocupada com sua vida que não tem tempo para pensar nos aspectos negativos que estão por aí”, a fonte revelou.

Bundchen e Brady, que se divorciaram em outubro de 2022, compartilham a guarda conjunta de seus dois filhos: Benjamin, 14, e Vivian, 11.

Brady também tem um filho de 16 anos, Jack, de seu relacionamento anterior com a atriz Bridget Moynahan.

Refletindo sobre seu casamento, Bundchen disse recentemente à Vanity Fair que a separação deles se deveu à evolução das diferenças.

“Isso não significa que você não ama a pessoa” ela explicou.

“Significa apenas que, para que você seja autêntico e realmente viva a vida que deseja, você precisa ter alguém que possa encontrá-lo no meio.”

Gisele e Joaquim se fortalecendo

Em meio ao seu crescimento pessoal, Bundchen esteve romanticamente ligada ao seu instrutor de jiu-jitsu, Joaquim Valente.

Apesar dos rumores recentes de uma separação, fontes confirmaram que o relacionamento deles permanece intacto.

O casal foi visto passeando com cachorros em Surfside, Flóridaem 15 de junho, dissipando as especulações sobre a separação.

Uma fonte observou que a dupla teve um breve “fase de resfriamento” devido ao intenso escrutínio público e não a questões pessoais.

“Eles ainda estão juntos”, confirmou a fonte.

Valente, 36, teria lutado contra os holofotes repentinos.

“Joaquim é um cara normal” uma fonte disse ao InTouch Weekly.

“Ele não está acostumado com toda a atenção que estava recebendo.”

O relacionamento enfrentou pressão adicional depois de ser alvo de piadas durante o episódio de Tom Brady no Netflix no mês passado.

Esse aumento de atenção gerou uma tensão temporária, mas o casal continua próximo.

Apesar dos desafios, Bundchen parece estar prosperando, concentrando-se em sua carreira e na felicidade pessoal enquanto navega neste novo capítulo de sua vida.