‘Give me Bullet’: Profissionais reagem ao nocaute de Shara Magomedov no UFC na Arábia Saudita, Bo Nickal emite aviso

Shara Magomedov lutou um pouco como grande favorito no card principal do UFC Arábia Saudita, mas aproveitou o exausto Antonio Trocoli no terceiro round para nocautear.

“Bullet” melhorou para 2 a 0 dentro do octógono – e 13 a 0 no geral como profissional – com a vitória por nocaute. Trocoli aceitou o confronto com apenas três dias de antecedência, depois que Joilton Lutterbach foi forçado a se retirar após um teste de drogas sinalizado, com Lutterbach admitindo ter consumido substâncias proibidas um dia depois.

Trocoli usou sua luta agarrada para desacelerar Magomedov nos dois primeiros rounds, e ainda teve que lidar com Magomedov escapando de uma das piores pegadas de cerca que você já viu em uma luta no UFC. O árbitro Marc Goddard finalmente deu uma advertência severa antes do início do terceiro round, mas no final fez pouca diferença. Assim que o round começou, Trocoli estava tão exausto que era essencialmente um alvo indefeso para o perigoso atacante.

Confira como os atletas do UFC reagiram à vitória de Magomedov, incluindo o desafio do invicto Bo Nickal.

A bala Shara faz isso. Teste difícil para ele, mas ele encontrou uma maneira de vencer! #ufc -Aiemann Zahabi (@Aiemannzahabi) 22 de junho de 2024

Lutar para mudar o TD não recebe honra nesta briga. Esses árbitros realmente desempenham um papel crucial no octógono. Agora Trocoli termina haha. Jogo louco. #UFCSaudiArábia -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 22 de junho de 2024

Shara e Michel são os próximos – Belal Muhammad (@ bullyb170) 22 de junho de 2024

Possivelmente poderia ter sido um resultado completamente diferente. Mas agora nunca saberemos porque o árbitro deixou passar aquele momento crucial. De qualquer forma, sequência final desagradável de Shara https://t.co/JvVpfDbWTN -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 22 de junho de 2024