Glanville: A alegria e a honra de jogar no East-West Classic

Não importa quem você seja, há momentos e lugares no beisebol em que você se pergunta como chegou lá. O Hall of Fame East-West Classic de sábado no Doubleday Field em Cooperstown, Nova York, foi um desses momentos para mim. Ser uma pequena parte da grandeza coletada em campo naquele dia foi uma lição de humildade, e os acontecimentos do fim de semana giraram em minha mente quando entrei na área do batedor.

A última vez que acertei em qualquer cenário competitivo foi há 13 anos, no mesmo Doubleday Stadium. Apenas dois dos meus quatro filhos nasceram naquela época, o que significava que esta seria a primeira (e talvez a última) vez que veriam o pai brincar. Além do meu equipamento de beisebol ressuscitado que retirei do depósito, eu carregava mais 5 quilos disformes e uma barba grisalha.

Muita coisa levou até esse momento. O trabalho de dois capitães, CC Sabathia e Chris Young, e o Hall da Fama e Museu Nacional do Beisebol inspiraram uma reunião de dezenas de ex-estrelas da liga principal. Eles nos reuniram para homenagear e recriar o All-Star Game da Negro Leagues, um evento anual que acontecia nos estádios da MLB, no auge do beisebol negro independente. Foi também uma celebração da mais nova exposição do Hall of Fame As almas do jogo: vozes do beisebol negro.

Todos na escalação Leste-Oeste eram grandes jogadores, ou pelo menos já o foram, e também éramos uma família naquele dia, conectados por nossas experiências comuns e pelas construções de cor e raça.

Desde o momento em que fiz check-in no luxuoso Otesaga Resort Hotel, na sexta-feira, pude sentir a crescente sensação de que havia sido convidado para um baile real. Então eu vi a realeza. O lobby estava repleto de grandes nomes do passado: Dave Winfield, Ferguson Jenkins, Jim Rice, Ryne Sandberg, Fred McGriff, Ozzie Smith.

Disseram-me que eu precisava experimentar meu uniforme, fornecido pelo Hall da Fama, para ter certeza de que cabia. Desdobrei-o no meu quarto, pouco a pouco, perguntando-me se as medidas que forneci estavam corretas. Depois de colocá-lo, tirei uma foto para enviar para minha família. Era um eu diferente do que eu imaginava. Fiquei pensando: “Pareço mais um treinador”.

Mas eu seria um dos 24 jogadores. Tony Gwynn Jr. e eu nos perguntamos juntos até que ponto deveríamos jogar. Antes da viagem de ônibus até o Hall, todos nós nos reunimos para respirar e rir, e abrir oficialmente a nova exposição. O presidente do Hall da Fama, Josh Rawitch, nos provocou sobre as medidas às vezes incorretas que enviamos para os tamanhos de nossos uniformes, dizendo “alguns de vocês disseram que eram de tamanho médio”.

O Príncipe Fielder, conhecido durante sua carreira por seu poder e tamanho, respondeu: “Por que vocês estão olhando para mim?” e a sala explodiu em gargalhadas.

O ex-jogador da liga principal Doug Glanville (segundo da esquerda) mostra seus uniformes East-West Classic com os membros do Hall of Fame (da esquerda) Eddie Murray, Dave Winfield e Fred McGriff. Doug Glanville

Posso não ser mais um homem de tamanho médio, nem um membro do Hall da Fama, mas no espanto de cair o queixo da abertura da exposição isso não importava. A família Hairston foi representada por Scott e Jerry Jr., cujo avô, Sam, foi vencedor da Tríplice Coroa nas Ligas Negras. Fergie Jenkins estava lá para homenagear novamente seus pais – seu pai, que não pôde subir no beisebol devido à sua cor, e sua mãe, que era cega. Trabalhei no comitê que ajudou a moldar a nova exposição e conhecia o tom que foi definido. Este Hall of Souls não era sobre estatísticas, mas sobre humanidade.

O caso no tapete vermelho culminou com uma cerimônia de inauguração. A certa altura, todos nos reunimos para uma foto. Enquanto eu estava entre pessoas como Harold Baines, Ken Griffey Jr., Rollie Fingers, Jim Kaat, Joe Torre, Eddie Murray, Ozzie Smith, Lee Smith, Jenkins, McGriff, Rice, Sandberg e Winfield, eu twitei: “Alguém calculou o total de vitórias acima da substituição naquele palco?”.

Também passei pela nova exposição pela primeira vez. É uma celebração de uma experiência negra que também fornece um certo tipo de armadura e uma afirmação do valor e do impacto que o beisebol negro teve no jogo que amamos. Houve perseverança, dedicação e luta pela igualdade. Mas também havia proteção, união e amor. Permite-nos apontar para as verdades inegavelmente duras à medida que percorremos as bases da história, um antídoto contra a rejeição das nossas provações com o racismo ao longo do caminho. É muito mais difícil negar a nossa experiência quando temos uma história compartilhada.

Documentar essas histórias – e iniciativas apenas nesta semana, como adicionar marcas da Liga Negra às tabelas de classificação da MLB – constrói uma ponte para o passado através dos nomes que já conhecemos: Jackie Robinson, Roberto Clemente, Effa Manley. Mas o mais importante é que é um caminho para muitos jogadores negros anônimos que preencheram escalações de costa a costa.

Adorei particularmente ler os apelos publicados feitos por muitos para exigir igualdade. As palavras de Wendell Smith, um famoso escritor esportivo da época, nos lembram que éramos atletas, mas também defensores, em busca de uma base sempre em movimento.

No dia do jogo, nos encontramos para revisar as escalações e ocupar nossas posições de 1 a 9 na ordem de rebatidas.

Eu estava rebatendo em nono, como rebatedor designado, o que ajudou a garantir que meu corpo de 53 anos não precisasse correr muito. Ouvi meus companheiros de equipe se apresentarem, e a maioria tinha currículos incríveis de beisebol. Eu não tinha nenhum prêmio All-Star Games ou Gold Glove, então a minha foi deixada para minha melhor temporada, quando atingi 0,325 com 11 home runs. Mais tarde me perguntei o que deveria ter acrescentado – minha sequência sem erros para encerrar minha carreira, minhas sequências de rebatidas em 1998, minha taxa de sucesso base roubada antes do relógio de arremesso?

Mas na hora do jogo não havia como voltar atrás. Todos nós estávamos aqui e, mais importante, todos merecíamos estar aqui. Apropriadamente, não tínhamos nomes nas costas. Não podíamos colocar todos aqueles que vieram antes de nós em nossas camisetas, então ficamos de costas.

Durante as festividades antes do jogo, as conversas inesquecíveis que tive passaram pela minha mente. Ser criticado por Sabathia por aparecer com “tantos morcegos”. Trocando histórias com Murray durante o jantar. Mookie Wilson me levando de volta a um comercial que eu adorava quando criança, quando ele estava no Mets. Fazer parte deste evento histórico foi como entrar em um filme mudo e descobrir que há palavras sendo ditas, mas ninguém além de nós pode ouvi-las.

Ryan Howard comemora com seus companheiros do Team East depois de fazer um home run de três corridas que provou ser a diferença na vitória por 5-4. Milo Stewart Jr./Hall da Fama e Museu Nacional do Beisebol

Pouco antes do primeiro arremesso, pensei no que o poeta Rowan Ricardo Phillips disse durante a cerimônia de inauguração sobre a escuta necessária para ouvir as vozes negras do beisebol:

“E quando você ouve, você descobre que o refrão o envolve como oxigênio. O beisebol negro está literalmente em toda parte.”

Em sua essência: o beisebol negro é como o oxigênio.

De muitas maneiras, a respiração profunda que normalmente respiro na caixa do batedor pareceu mais livre desta vez. Talvez fosse porque eu sabia mais sobre como entrei naquela caixa. Era palpável que eu pudesse compartilhar essa revelação com um tipo especial de família do beisebol, alguns sentados nas arquibancadas, alguns uniformizados, que andavam pelo mundo com uniformes de pele mais escura.

Na minha primeira rebatida no jogo, executei minha rotina. Chutei minhas estacas na terra para dar início à minha história pessoal no beisebol – meu aceno para Mike Schmidt com um toque sutil no canto externo da placa.

Caminhei e, quando cheguei primeiro, Fielder estava parado ali. Eu joguei contra o pai dele, Cecil. Quando conversamos, ele disse: “Sei que isto é uma exposição, mas é muito difícil desligá-la”. “Impossível para desligá-lo “, eu disse a ele. (Mesmo assim, não tentei roubar o segundo lugar, embora Tyson Ross estivesse empregando um chute alto na perna que eu teria interpretado como um convite em minha juventude.)

Mas o nosso espírito competitivo era cooperativo, tal como a sobrevivência das Ligas Negras dependia do trabalho conjunto – como empresa e como comunidade. Na nossa exibição Leste-Oeste, senti que tinha novos companheiros de equipe a tempo, onde não estou sozinho na área do batedor.

Preparados para o drama, estávamos perdendo por 4-2 no final da quinta entrada. Com duas eliminações, subiu Ryan Howard. Ele era um novato na minha última temporada com os Phillies, quando me tornei um exemplo para ele do que acontece quando você envelhece neste jogo. Anos mais tarde, quando sua carreira estava acabando, ele me disse: “Agora sei como você se sentiu quando envelheceu”.

Agora, éramos todos veteranos. Estávamos todos fazendo – e ouvindo – os sons do jogo, como fazíamos há anos ou décadas. E nada é mais inegável do que o estalo de um taco em uma bola de beisebol bem rebatida.

Howard fez nosso abrigo pular. “Ele o pegou”, eu disse.

E ele tinha.

Velocidade de saída – desconhecida. Ângulo de lançamento – quem está medindo? Sabíamos pelos sentidos que havíamos aperfeiçoado durante toda a nossa vida.

A bola passou pela cerca, dando-nos uma vantagem de 5-4 no último turno. Nos encontramos em casa para comemorar. (A maioria de nós era velha demais para pular muito alto.)

Seria o golpe da vitória, mas já havíamos vencido no momento em que o primeiro arremesso foi lançado.

Quando o jogo acabou, parti o pão novamente com meus companheiros e nossas famílias. Minha família me viu jogar – alguns pela primeira vez, e possivelmente pela última – mas eu compartilhei muito mais do que apenas rebatidas. Foi um dia para história, honra, igualdade e o valor de jogar por algo muito maior do que você.

Talvez acima de tudo, tenha sido a nossa homenagem ao espírito do jogo.

Mais tarde, de volta ao Hall, um fã veio tirar uma foto durante uma sessão de autógrafos. Ela disse isso:

“Vocês jogaram com muita alegria.”