GM canadense – Warriors bloqueando Wiggins nas Olimpíadas de Paris

TORONTO — O gerente geral da equipe olímpica canadense de basquete, Rowan Barrett, disse na sexta-feira que o Golden State está impedindo Andrew Wiggins de competir em Paris, enquanto os Warriors responderam que foi uma decisão mútua entre a equipe e Wiggins.

Wiggins estava entre os 20 jogadores que receberam convites para acampar para determinar a equipe olímpica.

“Para nós, Andrew estava bem”, disse Barrett. “Estávamos falando com ele consistentemente, ele estava treinando por semanas e semanas se preparando para isso. E então recebi uma ligação do Golden State um ou dois dias antes do acampamento dizendo que eles estavam segurando-o.

“Então, pelo que vejo, essa não é uma decisão do Andrew, é da equipe. E então, ele não estará conosco.”

Os Warriors disseram à Associated Press na sexta-feira à noite que foi uma decisão mútua entre a equipe e Wiggins.

O veterano de 10 anos da NBA jogou pela última vez pelo Canadá em um torneio de qualificação olímpica em 2021.

“Estou desapontado por ele”, disse Barrett. “Ele passou por muita coisa nos últimos anos e, obviamente, sua mãe era uma atleta olímpica e isso é algo que ele está ansioso e trabalhando, e realmente na subida parecia estar em tudo.”