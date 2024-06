GM do Rangers em movimentos para melhorar o ataque – ‘Procurando por uma faísca’

MILWAUKEE – O gerente geral do Texas Rangers, Chris Young, anunciou várias mudanças no elenco na quarta-feira, em uma tentativa de melhorar o ataque dos atuais campeões da World Series.

“Não podemos sentar e esperar, torcer para que tudo dê certo. É hora de seguirmos em frente, é hora de atuarmos ofensivamente como o time que sabemos que podemos ser”, disse Young.

“Tenho grande confiança em todos estes jogadores, mas por uma série de razões, não tivemos um desempenho ao nível que esperávamos.”

Texas selecionou o contrato do outfielder Derek Hill da Triple-A Round Rock. Ele acertou 0,222 em uma passagem de cinco jogos com o Rangers de 21 de maio a 2 de junho. Os Rangers também contrataram o infielder Ezequiel Duran para Round Rock. Duran atingiu 0,256 com dois home runs e 13 RBIs em 58 jogos.

Os Rangers também ativaram o infielder Justin Foscue da lista de lesionados e o escolheram para Round Rock. Eles também transferiram o destro Cole Winn da lista de lesionados de 15 dias para o IL de 60 dias (entorse no ombro direito), e o destro Yerry Rodríguez foi designado para a missão.

Entrando na quarta-feira, o Rangers está cinco jogos abaixo de 0,500 em 37-42 e em terceiro lugar no AL West, 6 jogos e meio atrás de Seattle.

Os Rangers marcaram um total de quatro corridas, perdendo duas consecutivas para os Brewers no final da série.

“Às vezes é preciso tentar agitar as coisas, estamos procurando uma faísca”, disse o técnico Bruce Bochy.