GM dos Browns – Deshaun Watson antes do previsto na reabilitação do ombro

O gerente geral do Cleveland Browns, Andrew Berry, falando durante uma aparição no programa “The Insiders” da NFL Network na segunda-feira, disse que o quarterback Deshaun Watson está adiantado em sua reabilitação após a cirurgia no ombro de novembro passado.

“Ele está realmente ansioso para demitir o governador, por assim dizer”, disse Berry.

O quarterback do Browns, Deshaun Watson, está fazendo “excelente progresso” em sua recuperação de uma cirurgia no ombro, disse o gerente geral Andrew Berry. Nick Cammett/Imagens Getty

Watson jogou todos os dias durante o programa de treino fora de temporada enquanto continuava sua reabilitação da cirurgia para substituir uma fratura deslocada na glenóide em seu ombro de arremesso. A lesão forçou Watson a perder os últimos nove jogos da temporada de 2023, incluindo os playoffs. Watson progrediu para participar de treinos 7 contra 7 durante o minicamp obrigatório, mas ainda não foi autorizado a praticar totalmente.

Os Browns abrem o campo de treinamento no final de julho.

Escolhas dos editores

Watson, que os Browns adquiriram em uma negociação de grande sucesso antes da temporada de 2022, coroou o minicamp com sua sessão de passes mais agressiva em um treino aberto à mídia. Com a contratação do coordenador ofensivo Ken Dorsey e a aquisição do wide receiver Jerry Jeudy, os Browns esperam uma temporada de recuperação de Watson, que tem lutado desde que chegou a Cleveland.

“Estamos entusiasmados quando ele chega ao campo de treinamento e colocamos os protetores”, disse Berry. “Mas ele está fazendo um excelente progresso. Honestamente, se você não soubesse que ele se machucou no ano passado, não seria capaz de perceber a diferença. Estamos muito entusiasmados quando o acampamento começar.”