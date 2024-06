‘Golden Bachelor’ Gerry Turner não está namorando, mas está inundado de pretendentes

As mulheres estão se jogando Gerry Turner … mas ele não vai voltar ao namoro depois de finalizar o divórcio de seu reality show na TV.

O ‘Golden Bachelor’ conta ao TMZ … com sua separação de Teresa Nist ainda fresco, ele não está pronto para um novo relacionamento agora. O que é interessante é que o rápido divórcio – depois de apenas 3 meses – não está prejudicando seu perfil junto às mulheres.

Embora Gerry diga que está aceitando graciosamente os números, ele diz que não acompanhou nenhum dos candidatos… dizendo-nos que está lisonjeado com a ousadia deles, mas é cauteloso com as mulheres que o procuram primeiro.