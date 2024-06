Governador do Kansas assina para oferecer ajuda ao estádio dos Chiefs e Royals

TOPEKA, Kansas – A governadora do Kansas, Laura Kelly, assinou uma legislação na sexta-feira que permite ao estado atrair o campeão do Super Bowl Kansas City Chiefs e o Royals da Liga Principal de Beisebol para longe do vizinho Missouri, ajudando os times a pagar por novos estádios.

A ação de Kelly ocorreu três dias depois de o Legislativo liderado pelos republicanos ter aprovado a medida com supermaiorias bipartidárias – uma reviravolta invulgarmente rápida que sinaliza a urgência com que as autoridades do Kansas consideram fazer as ofertas.

Autoridades do Missouri argumentaram que as discussões sobre a construção de novos estádios ainda estão nos estágios iniciais. Eles disseram que a construção de um novo normalmente leva cerca de três anos e ressaltaram que o aluguel do complexo existente que inclui os estádios lado a lado dos times não termina até janeiro de 2031.

A medida assinada por Kelly entra em vigor em 1º de julho e permitirá que títulos cubram 70% do custo de um novo estádio. O Kansas teria 30 anos para pagá-los com receitas de apostas esportivas, vendas de bilhetes de loteria estadual e novos impostos sobre vendas e álcool gerados na área ao redor de cada estádio proposto.

A fronteira Kansas-Missouri divide a área de Kansas City, com 2,3 milhões de habitantes, com cerca de 60% da população vivendo no lado do Missouri.

As autoridades do Kansas começaram a trabalhar na legislação depois que os eleitores do lado do Missouri da área metropolitana se recusaram, em abril, a continuar com um imposto sobre vendas usado para manter o complexo de estádios existente. Os Royals delinearam um plano em fevereiro para construir um estádio de mais de US$ 2 bilhões no centro de Kansas City, Missouri, que estaria pronto para o início da temporada de 2028, enquanto os Chiefs planejavam uma reforma de US$ 800 milhões em sua casa existente.

Os advogados dos times disseram aos legisladores do Kansas que eles precisavam tomar decisões sobre o futuro em breve para que os novos estádios estivessem prontos a tempo. Alguns críticos sugeriram que as equipas estão a colocar os dois estados um contra o outro pelos maiores subsídios governamentais possíveis.

“Os Chiefs e os Royals estão praticamente nos usando”, disse a deputada estadual do Kansas, Susan Ruiz, uma democrata da área de Kansas City que votou contra o projeto.

Os defensores de trazer as equipes para o Kansas alertaram que, se nenhum dos estados agir com rapidez suficiente, uma ou ambas as equipes poderão partir para outra comunidade. Vários economistas que estudaram esportes profissionais estavam céticos de que uma mudança faria sentido financeiro para um time ou para uma nova cidade-sede, e tanto a NFL quanto a MLB exigem que uma maioria absoluta de proprietários aprove as mudanças de franquia.

O plano teve o apoio de todo o Kansas, incluindo cerca de metade dos legisladores do oeste do Kansas, a 320 quilômetros de qualquer novo estádio.

Os legisladores do Kansas aprovaram o plano de financiamento do estádio durante uma sessão especial de um dia na terça-feira. Embora a lei de financiamento não nomeie especificamente os Chiefs ou os Royals, ela é limitada aos estádios dos times da NFL e da MLB “em qualquer estado adjacente ao Kansas”.

“É bastante claro sobre como você caça furtivamente”, disse o prefeito de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, durante uma entrevista coletiva depois que os legisladores do Kansas aprovaram a medida. Ele acrescentou que sua cidade “faça uma boa oferta” para manter os dois times na cidade e que os times “estão em uma posição de alavancagem excepcional”.