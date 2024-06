Grande Nacho, do Real Madrid, se junta ao Al Qadsiah, da Saudi Pro League

Nacho se juntou ao Al Qadsiah por um contrato de dois anos depois de deixar o Real Madrid, anunciou o clube da Saudi Pro League na quinta-feira.

O veterano zagueiro espanhol, que foi capitão do Real Madrid na dobradinha da Liga dos Campeões e da LaLiga na temporada passada, se juntará ao time recém-promovido do SPL como agente livre após a Euro 2024.

Nacho passou por exames médicos na Alemanha enquanto cumpria missão internacional pela Espanha, antes de sua transferência para a Arábia Saudita.

Nacho está entre os jogadores mais condecorados da história do Real Madrid. Foto de Flor Tan Jun/Getty Images

O jogador de 34 anos, que ingressou no Real Madrid aos 10 anos, conquistou o recorde do clube de 26 troféus em suas 12 temporadas no time titular. Sua coleção de troféus inclui seis títulos da Liga dos Campeões.

“Estou muito grato ao Real Madrid”, disse Nacho em entrevista coletiva na Espanha na quinta-feira.

“Até alguns dias atrás, eu não tinha assinado com meu novo clube e o Madrid me disse que estaria lá se eu mudasse de ideia. Não preciso de uma despedida como [Toni] Kroos teve que perceber o quanto sou amado.

“Sempre tive claro que se não terminasse a minha carreira no Real Madrid não iria querer defrontá-los. Quero experimentar algo novo, algo diferente. A minha vida vai virar do avesso, mas é isso que penso. quero. Estou muito feliz.”

Apesar de estar em negociações avançadas com o gigante saudita Al Ittihad, o veterano defesa-central optou por assinar pelo Al Qadsiah.

O técnico de Nacho no Al Qadsiah será o também espanhol Michel, que guiou a equipe de Khobar a terminar na liderança da primeira divisão em sua temporada de estreia no clube.

“Eu poderia ter ficado mais um ano, mas não há mais nada a ganhar com esta camisa. Isso não significa que me falte ambição. Achei que era o momento certo. Estou calmo e confiante com a decisão que tomei, – Nacho disse.