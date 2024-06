Gretchen Walsh e Carson Foster vencem nas provas de natação olímpicas dos EUA

INDIANÁPOLIS – Gretchen Walsh bateu o recorde mundial nos 100 metros borboleta com algo que foi igualmente bom.

Sua primeira viagem às Olimpíadas.

Walsh não foi tão rápido quanto na noite anterior nas semifinais, mas tocou em 55,31 segundos para reivindicar a cobiçada vaga olímpica contra um campo lotado nas seletivas de natação olímpica dos EUA, no domingo.

Enfrentando três medalhistas dos Jogos de Tóquio, Walsh sabia que teria um trabalho pela frente – mesmo depois de estabelecer um recorde mundial nas semifinais com o tempo de 55s18, que quebrou a marca da sueca Sarah Sjöström desde as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. .

Seguindo a mesma estratégia, Walsh voltou a sair forte na final e ficou abaixo do ritmo do recorde mundial na curva.

Depois, foi uma questão de aguentar o jovem de 21 anos, natural de Nashville, Tennessee, que nada pela Universidade da Virgínia.

Ela terminou com o segundo tempo mais rápido da história, enquanto Torri Huske conquistou a segunda vaga olímpica com o tempo de 55,52, que a tornou a terceira mulher mais rápida da história da natação.

“Eu não poderia pedir um começo melhor para o encontro”, disse Walsh.

Regan Smith se tornou a quarta mulher mais rápida de todos os tempos, com 55,62 – mas o terceiro lugar não foi suficiente para levá-la a Paris na poderosa equipe americana. Ela terá mais chances mais tarde na competição de reivindicar seu lugar.

A primeira final da noite produziu outro atleta olímpico estreante.

Carson Foster derrubou o medalhista de ouro de Tóquio Chase Kalisz na final dos 400 metros medley individual.

Mas Kalisz deve ter a chance de defender seu ouro em Paris, assumindo o segundo lugar para conquistar a esperada segunda vaga americana.

Carson Foster derrubou o medalhista de ouro de Tóquio Chase Kalisz na final dos 400 metros medley individual e se dirige para sua primeira Olimpíada. Maddie Meyer/Imagens Getty

Jay Litherland, medalhista de prata nos 400 IM em Tóquio, perdeu sua terceira Olimpíada com uma exibição em terceiro lugar.

Foster, de 22 anos, natural de Cincinnati e que compete pela Universidade do Texas, liderou a corrida inteira para terminar em 4 minutos e 7,64 segundos.

Kalisz chegou a um décimo de segundo na perna de nado peito, mas o jovem de 30 anos simplesmente não tinha tanque suficiente para acompanhar o jovem Foster. O vencedor arrancou no estilo livre, com Kalisz tocando em 4m09s39.

Litherland desapareceu no final com um tempo de 4m12s34.