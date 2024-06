Guarda Patrimonial Municipal ganha nova sede e novos equipamentos para ampliar segurança em Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes inaugurou a nova sede da Guarda Patrimonial Municipal (GPM) nesta quinta-feira, 27, investimento que melhora a segurança em Penedo realizado em parceria com o Governo de Alagoas.

As novas instalações da sede do GPM funcionam no prédio da antiga Delegacia Regional de Polícia Civil, imóvel onde iria funcionar uma casa de custódia que tornou-se desnecessária com a construção do CISP de nível 2 no município polo da região do Baixo São Francisco.

“Nós também estamos entregando mais duas motos para a nossa Guarda Patrimonial e investindo em mais segurança, com a central de vídeo que monitora escolas, postos de saúde e outras repartições da prefeitura, além de locais públicos. Em breve, teremos câmeras nos principais acessos da cidade”, destaca Ronaldo Lopes, agradecendo a parceria do Governador Paulo Dantas que irá recuperar a pista da orla ribeirinha, trecho localizado em frente da sede da GPM.

Além disso, o trabalho que melhora a segurança para moradores e visitantes é fruto da atuação do vereador Bili Marques, líder do governo na Câmara Municipal de Penedo, que havia feito indicação ao governo do estado para a cessão do imóvel que estava sem uso, justamente para atender a Guarda Patrimonial.

O setor comandado pelo Tenente Oliveira, oficial reformado da PM alagoana, conta atualmente com 59 agentes e 33 vigilantes, equipe que trabalha em regime de plantão nas ruas e espaços públicos de Penedo, com apoio de motocicletas e viaturas.

Vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAG), a Guarda Patrimonial de Penedo tem nova sede mais próxima do local onde são realizados os maiores eventos em Penedo, como a arena de shows musicais dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes, Penedo Moto Fest e Arroche o Nó, festa junina que acontece neste final de semana.

“Eu sempre sempre digo que Ronaldo Lopes é um gestor que tem uma visão periférica, de futuro, e não somente porque ele viabilizou a implantação da nossa Guarda aqui, bem localizada, mas também por conta de uma dinâmica maior à segurança da nossa cidade”, destaca o Tenente Oliveira.

