Harry Kane: O fracasso do Bayern aumenta a fome pela glória da Inglaterra

Harry Kane disse que o fracasso em encerrar sua espera por um troféu no Bayern de Munique o está levando a levar a Inglaterra à glória da Euro 2024.

Os Três Leões começam sua campanha no Grupo C contra a Sérvia, em Gelsenkirchen, no domingo, com Kane pronto para começar na tentativa da equipe de Gareth Southgate de ganhar o primeiro título do país no futebol masculino desde 1966.

Essa seca de troféus foi refletida para Kane a nível de clubes, apesar de se ter tornado o melhor marcador de sempre do Tottenham antes da sua transferência de 120 milhões de euros para o Bayern no verão passado.

Kane se destacou em sua temporada de estreia no Bayern, marcando 44 gols em 45 jogos em todas as competições – o maior número de qualquer jogador em sua primeira campanha na Bundesliga.

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, está determinado a encerrar a espera pelo primeiro grande troféu. Frederic Scheidemann – UEFA/UEFA via Getty Images

No entanto, o Bayern perdeu o título para o Bayer Leverkusen pela primeira vez em 12 anos e por isso o jogador de 30 anos ainda não tem uma grande honra em seu nome.

“Isso significaria muito [to win the Euros]”, disse Kane em entrevista coletiva no sábado. “Adoro jogar pelo meu país, adoro jogar pela Inglaterra. Significa muito para mim cada vez que entro em campo vestindo uma camisa.

“Acho que vencer um grande torneio com a Inglaterra seria um dos ápices da carreira de qualquer pessoa, então esse é o objetivo.

“Para mim, pessoalmente, os troféus ainda não aconteceram, mas isso só me deixa mais determinado e com mais vontade de ir lá e fazer isso.

“Isso começa neste verão. Temos uma boa oportunidade, muito trabalho pela frente, mas essa oportunidade existe e estou ansioso para tentar fazer isso acontecer.”