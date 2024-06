Hawks GM Landry Fields planeja manter a escolha número 1 no draft da NBA

ATLANTA – O gerente geral do Atlanta Hawks, Landry Fields, disse que gosta de suas opções para as possíveis escolhas principais no draft da NBA – e insiste que não está planejando negociar a escolha número 1, embora suas linhas telefônicas permaneçam abertas.

“Acho que estamos muito entusiasmados com o draft”, disse Fields na segunda-feira, enquanto continuava a se preparar para a escolha geral nº 1 do draft em 26 de junho. estou feliz por termos o número 1. Eu continuo brincando como se não fosse devolver, então, acho que estamos em uma posição muito boa aqui, estou animado com isso, francamente.

Os Hawks foram os vencedores surpresa da loteria do draft da NBA em 12 de maio. Atlanta ganhou a escolha número 1 do draft, apesar de apenas 3% de chances, depois de terminar em 10º na Conferência Leste com 36-46.

Fields diz que seu entusiasmo inicial em conseguir a primeira escolha não diminuiu, pois ele e sua equipe examinaram opções como duas estrelas francesas, Alexandre Sarr e Zaccharie Risacher, o guarda do Kentucky Reed Sheppard e o central da UConn Donovan Clingan.

Mesmo assim, Fields reconheceu que a tarefa de determinar qual cliente potencial deveria ser o número 1 é um processo contínuo. Ele disse que ele, e não o dono da equipe, Tony Ressler, fará a escolha do draft.

A decisão de manter a escolha número 1 pode ser afetada pelo fato de os Hawks não terem outras seleções no draft. A escalação pode precisar da ajuda de mais de uma escolha de draft depois que o time perdeu para o Chicago na primeira rodada do torneio play-in.

Fields disse que ele e sua equipe estão montando níveis de projetos em potencial. Quando questionado se seria sensato negociar para baixo por mais escolhas se ele não visse nenhum prospect claramente classificado acima de todos os outros, Fields disse: “Eventualmente você vai se restringir ao seu cara, com certeza”.

Fields disse que o número de possíveis escolhas principais no draft board dos Hawks continua diminuindo.

“Eu diria que há uma semana era mais amplo do que é agora”, disse ele. “O conselho está definitivamente se moldando, se diferenciando.”

Fields disse que está procurando um jogador “para ser o número 1 e apenas o cara que vemos é uma ótima opção para nós, não apenas para o dia seguinte, mas também para o futuro”.

Além de uma pequena pausa no domingo para o Dia dos Pais, Fields tem se mantido ocupado ao telefone, atendendo e recebendo ligações de outros executivos.

“Na maior parte, ele toca continuamente”, disse ele.

Os Hawks estão frustrados com a incapacidade de reviver uma franquia que não venceu uma série de playoffs desde que avançou para as finais da Conferência Leste de 2021, apesar de ter conquistado a liderança dos armadores Trae Young e Dejounte Murray. Os Hawks mantiveram Murray no prazo de negociação em fevereiro, quando havia muita especulação de que ele poderia ser negociado para escolhas no draft.

Decisões sobre o futuro do pivô Clint Capela e do atacante De’Andre Hunter também podem estar surgindo nesta entressafra. Mas a primeira prioridade é tomar uma decisão sobre a escolha número 1.

“Nós, como grupo, analisamos vários cenários diferentes”, disse Fields. “Por exemplo, se você mantiver a escolha, você tentará voltar ao draft. … Com onde estamos agora, escolheremos um. … Estamos planejando escolher um.”