Hidroavião de Vancouver bate em barco durante a decolagem, filmagem chocante

Duas pessoas acabaram no hospital depois que um pequeno hidroavião colidiu com um barco de recreio em Vancouver – e o vídeo é de cair o queixo… porque usa o navio como uma rampa.

Confira o caos que se desenrolou no sábado – o hidroavião da Harbour Air estava se preparando para decolar quando colidiu com o barco, não conseguindo decolar da água a tempo… e o impacto foi tão intenso que fez o barco girar em direção o avião antes de começar a afundar.

Felizmente, nenhum dos passageiros do avião ou o piloto a bordo para um passeio turístico ficou ferido após a colisão – no entanto, duas pessoas do barco foram tratadas no hospital.