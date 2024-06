Højlund pode mostrar à Inglaterra porque o Man United o contratou em vez de Kane

Rasmus Højlund escreveu uma nota para si mesmo, quando tinha oito anos, intitulada “objetivos de vida”, com uma linha na parte inferior que dizia: “jogar pela seleção dinamarquesa e pelo Manchester United”.

Ele chegou ao Euro 2024 não apenas com esses objetivos marcados, mas também se tornando o rosto do futuro do clube e do país. O United está tentando construir uma equipe mais jovem em torno de Højlund, mas também de Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo. Højlund também é fundamental para a Dinamarca.

As carreiras internacionais de Christian Eriksen (32), Kasper Schmeichel (37) e Simon Kjaer (35) estão chegando ao fim e cabe a Højlund, de 21 anos, Morten Hjulmand (24) e Victor Kristiansen (21) liderar uma nova era.

Ele vem com sua própria pressão específica. Há dúvidas em cada esquina e o mesmo acontecerá quando a Dinamarca enfrentar a Inglaterra, na quinta-feira. E se, por exemplo, o United tivesse contratado Harry Kane em vez de Højlund no verão passado? E será que um dia o dinamarquês será tão bom quanto o capitão da Inglaterra? Para muitos torcedores do United, os dois estarão para sempre ligados – o artilheiro comprovado que queriam no verão de 2023 e o jogador que esperam que se torne um.

Fontes disseram à ESPN que o United estava interessado o suficiente em Kane para conversar com seus representantes e com seu clube, o Tottenham Hotspur. Ele foi a primeira escolha do técnico do United, Erik ten Hag, mas havia a sensação de que o presidente do Spurs, Daniel Levy, arrastaria as negociações até os últimos dias da janela de transferências e a hierarquia de Old Trafford não estava preparada para arriscar que o negócio fracassasse no final. último minuto. Também houve preocupações sobre os termos pessoais, com um executivo do United dizendo à ESPN que Kane queria “dinheiro de Cristiano”, em referência ao enorme pacote de pagamento entregue a Cristiano Ronaldo para trazê-lo de volta ao clube em 2021.

Como Kane não era mais uma possibilidade, a equipe de recrutamento começou a procurar outro lugar. Brighton & Hove Albion lhes disse que Evan Ferguson não estava disponível e não achava que Ollie Watkins valesse os £ 70 milhões cotados pelo Aston Villa. A lista acabou sendo reduzida ao atacante do Højlund e do Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani. O United gostou de Muani, mas decidiu que teria dificuldade em se adaptar à Premier League. Além disso, os olheiros relataram que Muani gostava de cair para posições mais profundas e o United queria um perfil mais nono. Isso deixou Højlund.

A Atalanta inicialmente queria £ 90 milhões para Højlund, e o diretor de futebol John Murtough e o chefe de negociações de futebol Matt Hargreaves tiveram que sentar-se no Centro de Treinamento Bortolotti do clube italiano das 15h00 às 3h00 até que um acordo fosse alcançado por cerca de £ 64 milhões, mais outros £ 8 milhões. em complementos.

Para os torcedores do Manchester United, Dinamarca x Inglaterra significa Rasmus Højlund x Harry Kane. Agência de fotos de imagens/Getty Images | Imagens de Jonathan Moscrop/Getty

Kane marcou 44 gols em sua primeira temporada no Bayern de Munique, mas o United continua convencido de que fez a coisa certa. Há uma aceitação entre a comissão técnica de Carrington de que Højlund precisa trabalhar em seu jogo de ligação, mas há uma crença de que 10 gols na Premier League e 16 em todas as competições representam um bom retorno para sua temporada de estreia na Inglaterra.

Assinar pelo United catapultou Højlund para a fama mundial, mas os olheiros do United tinham certeza de que ele conseguiria lidar com a atenção, tendo ficado impressionado com seu caráter e personalidade durante a verificação de antecedentes. Seus relatórios também destacaram sua dedicação. Houve um momento em que ele crescia em que se tornou tão bom em natação que teve que escolher entre isso e o futebol. A sua decisão de continuar com o futebol valeu a pena e, aos 12 anos, juntou-se à formação juvenil do Brøndby. O seu desenvolvimento no futebol foi ajudado pelo seu pai, que construiu um campo subterrâneo na sua casa em Copenhaga, para que Højlund e os seus irmãos gémeos mais novos, Emil e Oscar, pudessem continuar a jogar mesmo durante os invernos nevados da Dinamarca.

Højlund mudou-se para o FC Copenhagen em 2020, mas após 18 meses começou a ficar preocupado por não estar a jogar jogos suficientes. Assim, em janeiro de 2022, ingressou no Sturm Graz, na Áustria, uma decisão parcialmente influenciada por dados que sugeriam que o elevado número de transições na liga austríaca seria adequado ao seu jogo. Mais uma vez valeu a pena e depois de 12 gols em 21 jogos ele se transferiu novamente, desta vez para o Atalanta.

O United conheceu Højlund pela primeira vez enquanto ele estava em Copenhague e poderia tê-lo contratado do Sturm Graz por £ 12 milhões antes de ingressar na Atalanta. Mas foi a maneira como ele lidou com o aumento de qualidade na Itália que convenceu o United e, a partir de setembro de 2022, eles tiveram olheiros em todos os seus jogos.

Sua primeira temporada em Old Trafford não foi isenta de dificuldades, mas mesmo em períodos de ausência na frente do gol – ele só marcou um gol no campeonato no final de dezembro – ou em sua longa dispensa por lesão em fevereiro e março, ele continuou sorrindo. . Ele pediu conselhos ao técnico de atacantes do Ten Hag, Benni McCarthy, e muitas vezes ficava fora após o treino para praticar seus arremessos. Ele também fez questão de conversar com analistas para avaliar seu desempenho, tanto bom quanto ruim.

Pouco depois de Højlund ter assinado pelo United, uma fonte do clube disse à ESPN que “não tinham ideia no que ele poderia se transformar”. A sensação deles, porém, era que seu potencial era tão alto que valia a pena arriscar, mesmo durante um verão em que Kane estava disponível, um artilheiro comprovado ao longo de quase uma década, com apenas Alan Shearer tendo marcado mais na Premier League.

Depois de já se terem defrontado na Liga dos Campeões, quando o United defrontou o Bayern na época passada, Kane e Højlund voltarão a defrontar-se quando a Inglaterra defrontar a Dinamarca, em Frankfurt, na quinta-feira. O jogador do United pode ter assinado contra aquele que escolheu. Seja qual for o resultado, eles acreditam que escolheram bem e que o seu futuro é brilhante, em parte porque Højlund está nele.