Holanda 2-1 Polônia (16 de junho de 2024) Análise do jogo

HAMBURGO, Alemanha – Wout Weghorst marcou dois minutos após entrar no jogo como reserva e garantiu a vitória da Holanda por 2 a 1 sobre a Polônia na estreia do Grupo D, em Hamburgo.

Weghorst, que marcou apenas dois gols em 31 partidas pelo Manchester United enquanto estava emprestado ao Old Trafford durante a temporada 2022-23, substituiu o ineficaz Memphis Depay aos 82 minutos, enquanto o técnico Ronald Koeman tentava um último lance de dados depois de ver os holandeses perder uma série de chances.

Embora a passagem de Weghorst no United tenha sido um fracasso na frente do gol, o atacante do Hoffenheim elevou seu total recente para sete gols em 11 partidas pelo seu país, quando se livrou de seu marcador para guiar o passe de Nathan Ake para além do goleiro polonês Wojciech Szczęsny com um chute de pé esquerdo. arremessado de dez metros.

Com a Polónia sem o lesionado Robert Lewandowski, os holandeses eram os favoritos para vencer este jogo, mas os campeões europeus de 1988 tiveram dificuldades para superar a equipa de Michal Probierz. Os polacos abriram o marcador quando Adam Buksa, substituto de Lewandowski, marcou de cabeça na sequência de um canto de Piotr Zielinski aos 16 minutos.

Wout Weghorst marcou o gol da vitória tardia para a Holanda. Imagens de Alex Livesey/Getty

O atacante do Lens, Buksa, ex-atacante do New England Revolution, escapou da atenção de Denzel Dumfries no primeiro poste para cabecear o goleiro Bart Verbruggen e dar a liderança à Polônia.

Mas os holandeses reagiram, com Virgil van Dijk a forçar uma bela defesa de Szczęsny com um remate de voleio, antes de Cody Gakpo empatar com um remate desviado, aos 29 minutos.

O atacante do Liverpool, Gakpo, perdeu uma chance de ouro de colocar os holandeses na frente aos 42 minutos, quando chutou por cima da trave a três metros de distância. Ambas as equipas criaram e desperdiçaram várias oportunidades na segunda parte, antes de Koeman fazer a sua alteração tardia ao introduzir Weghorst.

O avançado retribuiu a Koeman quase instantaneamente ao marcar o vencedor, o que dá à Holanda o início perfeito para a campanha do Euro 2024.