Holanda e estrela do Barcelona, ​​Frenkie De Jong, descartada da Euro

A Holanda sofreu um duro golpe antes do início do Campeonato Europeu esta semana, depois que Frenkie de Jong foi excluído do torneio na segunda-feira.

De Jong, de 27 anos, não joga desde que machucou o tornozelo direito na derrota do Barcelona por 3 x 2 para o Real Madrid, em 21 de abril.

Apesar disso, o meio-campista foi convocado para o elenco de 26 jogadores de Ronald Koeman para a Eurocopa na Alemanha com a expectativa de poder disputar a final.

No entanto, a Holanda confirmou num breve comunicado que De Jong perdeu “uma corrida contra o tempo” e não estaria apto para participar no torneio.

“Estou triste e desapontado por não conseguir chegar à Euro”, disse De Jong em uma postagem nas redes sociais.

“Temos trabalhado muito nas últimas semanas, mas meu tornozelo precisa de mais tempo, infelizmente.

Frenkie De Jong, prejudicado por uma lesão persistente no tornozelo, foi incluído na seleção de Ronald Koeman para a Euro 2024, mas foi forçado a se retirar na segunda-feira. EPA/KOEN VAN WEEL

“É um sonho e uma grande honra representar o nosso país num grande torneio, mas agora, como toda a nação, vou torcer pela nossa equipa do lado de fora.”

De Jong, que soma 54 internacionalizações pelo seu país, falhou os últimos seis jogos do Barça na temporada, depois de lesionar o terceiro tornozelo da campanha na derrota do Clássico contra o Real Madrid.

Falando após a vitória por 4 a 0 sobre a Islândia, Koeman criticou a forma como o Barça lidou com as lesões de De Jong nesta temporada.

“Eles correram um risco com Frenkie e agora sofremos as consequências”, disse Koeman à NOS.

De Jong retornará agora ao Barcelona para continuar seu trabalho de recuperação, enquanto Koeman deve decidir se deseja convocar um substituto para o ex-jogador do Ajax.

A Holanda inicia seu torneio contra a Polônia em 16 de junho, seguido de jogos contra França e Áustria na fase de grupos.