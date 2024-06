Holanda insatisfeita após ‘gol legal’ ser anulado no empate com a França

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, disse que o árbitro cometeu um erro ao descartar um gol de sua equipe contra a França, no Campeonato Europeu, na sexta-feira, mas acrescentou que ambos os lados estavam felizes com um ponto no empate em 0 x 0 do Grupo D.

Um gol de Xavi Simons no segundo tempo foi anulado porque Denzel Dumfries, impedido ao lado do goleiro Mike Maignan, foi penalizado com a decisão finalmente confirmada pelo VAR após um longo atraso.

Mas Koeman disse que olhou as imagens do incidente depois e discordou veementemente do árbitro inglês Anthony Taylor.

“A posição de Dumfries é impedimento, isso é verdade. Mas ele não está incomodando o goleiro. E quando isso não acontece, é um gol legal, na minha opinião”, disse o técnico holandês durante entrevista coletiva pós-jogo.

“Eles precisaram de cinco minutos para verificar porque é muito difícil? Não entendo. Ele não está incomodando o goleiro”, acrescentou Koeman.

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, conversa com o árbitro Anthony Taylor após o empate com a França. Geert van Erven/Sócrates/Getty Images)

Mas o impasse sem gols foi um resultado satisfatório para ambos os lados, disse ele.

O jogo terminou com um final morno, garantindo que os dois lados chegassem aos quatro pontos e quase certamente avançassem para a fase de mata-mata.

“Embora eu ache que o objetivo deveria ter sido mantido, minha conclusão é que é um resultado justo.

“Posso aceitar isso, embora tenha havido momentos durante o jogo em que não estivemos à altura e isso provavelmente se deve ao fato de termos enfrentado um grande adversário na França.

“Mas somamos quatro pontos em dois jogos e jogamos contra os grandes favoritos. Eu teria me inscrito antes. Estou feliz, não sei quanto a vocês”, perguntou ele aos repórteres.

“Talvez se diga que os holandeses foram aborrecidos e defensivos, e isso é permitido. Mas tive a sensação de que a França também estava feliz por sair de campo com um ponto.”

O capitão holandês Virgil van Diyk também disse que o gol deveria ter sido mantido.

“Nosso gol foi válido pelo que pude ver por trás”, disse ele. “A França teve as suas oportunidades, mas também tivemos uma ou duas oportunidades no contra-ataque. Portanto, é um ponto.

“A luta que mostramos foi positiva, temos um ponto e agora vamos em frente. Ainda temos tudo nas nossas mãos”.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Simons disse que não adianta discutir sobre a decisão do gol.

“O VAR toma a decisão, em última análise não podemos fazer nada a respeito”, disse o jovem de 21 anos.

“Posso dizer algo, mas isso não mudará nada. A escolha é do árbitro; temos que seguir em frente.”

Ele também parecia satisfeito com o ponto.

“O mais importante era fazer uma boa exibição. Conhecíamos as qualidades da França e é claro que queríamos vencer, mas conquistamos um ponto”, disse Simons.

Informações da Reuters contribuíram para este relatório.