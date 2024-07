Homers de Langford do Rangers contra Orioles para completar o primeiro ciclo

BALTIMORE — O novato do Texas Rangers, Wyatt Langford, fez o ciclo na noite de domingo contra o Orioles, completando o feito com um home run de três corridas pela linha do campo esquerdo no oitavo inning.

Foi o primeiro jogo de quatro rebatidas na carreira de Langford, que foi convocado no ano passado pelos Rangers com a quarta escolha geral e teve uma rápida ascensão às ligas principais para entrar no elenco do Dia de Abertura do Texas nesta temporada.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Foi o primeiro ciclo nas grandes ligas em 2024.

Langford fez uma tripla no quarto, uma dupla no quinto e uma simples no sexto.

Aos 22 anos e 229 dias, Langford é o jogador mais jovem da história do Rangers a rebater o ciclo. Ele é o 15º novato a rebater no ciclo desde que a Liga Principal de Beisebol estabeleceu uma definição oficial de status de novato em 1958.

O único outro novato na história do Rangers a rebater pelo ciclo foi Oddibe McDowell, em 1985 contra Cleveland. Ele registrou o seu em seu 59º jogo na carreira; Langford teve o seu em seu 60º jogo na carreira.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.