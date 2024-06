Hot List Sub-23 de Maio: Arda uma estrela em Madrid; Doué fazendo ondas

Arda Güler tem lutado contra uma lesão desde que chegou a Madrid, mas começa a mostrar sinais do seu talento. (Foto de ANDER GILLENEA/AFP via Getty Images)

Bem-vindo de volta à Hot List do ESPN FC, que todos os meses destaca alguns dos talentos mais em forma com 23 anos ou menos em toda a Europa.

Geralmente, estrelas jovens, mas consagradas, como Erling Haaland, do Manchester City, Jude Bellingham, do Real Madrid, ou Gavi, do Barcelona, ​​​​não estão incluídas – caso contrário, estariam na lista todos os meses. Mas vamos destacar alguns daqueles que merecem elogios pelas suas atuações e que poderão ser os próximos grandes nomes do futebol europeu.

Tendo chegado do Fenerbahçe em 2023 por cerca de 20 milhões de euros, o internacional turco ficou afastado durante a maior parte da temporada devido a lesões. Mas os adeptos do Bernabéu finalmente tiveram uma amostra do que estava para vir quando ele foi libertado no final da campanha. O meio-campista canhoto – inevitavelmente apelidado de “O Messi turco” por causa de suas semelhanças de estilo – marcou nos últimos três jogos pelo Real Madrid, incluindo dois gols contra o Villarreal.

As excepcionais habilidades de um contra um de Arda, o baixo centro de gravidade e o jogo combinado inteligente são bem conhecidos, mas sua finalização calma e confiante também é algo que merece elogios. O mesmo se aplica à sua rápida adaptação aos movimentos ofensivos do Real Madrid, ao cronometrar as suas corridas a partir da sua posição favorita para o lado direito com perfeição. Sem dúvida, vale a pena monitorar Arda como uma adolescente emergente na Euro 2024.

Contratado pelo Almería por 6 milhões de euros no verão passado, o ex-atacante do Real Madrid encerrou em grande estilo uma temporada razoavelmente bem-sucedida com nove gols – a maioria dos quais foram finalizados, e três deles foram marcados em maio.

Com 1,70 metro, Arribas era visto como leve demais para se tornar um jogador-chave no Real Madrid. Mas ele provou que ainda pode ser um jogador mais do que útil ao mais alto nível no Almería e certamente deixará o clube após uma temporada após o rebaixamento. Seu toque de bola é primoroso e ele se move com elegância e com pouco esforço, fazendo dobradinhas ou avançando para a área com a bola nos pés. Ele é naturalmente canhoto, mas é habilidoso em ambos, e o jovem de 22 anos parece ter muito mais potencial em seu armário.

Um dos defensores mais destacados da LaLiga na temporada passada, o lateral-esquerdo do Girona terá um verão e tanto, à medida que aumenta o interesse dos clubes da Premier League.

Um defensor físico com uma propensão para ataques poderosos, Gutiérrez tem um grande conhecimento tático, habilidades técnicas completas, consistência e versatilidade adicional para se posicionar em áreas centrais durante uma preparação. O ex-jogador do Real Madrid marcou seu segundo gol da temporada no início de maio, na famosa vitória em casa por 4 a 2 contra o Barcelona, ​​e sua contribuição ofensiva é demonstrada por suas 0,2 assistências esperadas (xA) ao longo da temporada – o que é um número impressionante. para um lateral.

Désiré Doué marcou quatro gols e cinco assistências em 31 jogos da Ligue 1 nesta temporada. LOU BENOIST/AFP via Getty Images

O mais recente de uma magnífica safra de candidatos ao Stade Rennais, Doué substituiu Jérémy Doku quando este partiu para ingressar no Manchester City por 65 milhões de euros antes do início da temporada. A dupla compartilha certas semelhanças e Doué ostenta a mesma disposição implacável de Doku para vencer seu homem no um contra um, bem como o desejo de empurrar para a área.

Embora Doué ainda possa carecer de um pouco da força de Doku, o francês possui um toque melhor e se sente mais confortável jogando no meio. Doué também é ávido no trabalho defensivo (7,1 duelos defensivos em 90 minutos, dos quais 54% são vencidos). E, como se acostumou a jogar os 90 minutos completos, também acrescentou um maior grau de concentração ao seu jogo.

Provavelmente se tornará um dos principais alvos de transferência no verão, Doué já teria Arsenal e Manchester United interessados ​​em contratá-lo.

O extremo internacional grego pode não ter impressionado no Norwich City quando ingressou em 2021, mas a sua carreira decolou enquanto estava emprestado à segunda divisão do futebol alemão.

Embora o Düsseldorf tenha optado pela opção de 5 milhões de euros para contratá-lo permanentemente, eles poderiam transferi-lo rapidamente neste verão com lucro – especialmente devido à dramática derrota nos pênaltis para o Bochum (depois de vencer a primeira mão por 3 a 0) na promoção da Bundesliga. playoff de rebaixamento.

Na verdade, o desempenho de Tzolis tem sido de tão alto padrão que os clubes alemães de primeira linha provavelmente iniciarão uma guerra de lances para contratá-lo. O fogoso ala foi fenomenal no jogo de ida do playoff, dando três assistências e atormentando o adversário em sua posição na ala esquerda. Além disso, durante a temporada regular ele marcou 22 gols – como artilheiro do clube – e causou um grande impacto com suas excelentes habilidades de finalização. Sua taxa de precisão de 43% em 2,6 cruzamentos a cada 90 minutos também ressalta sua capacidade de ajudar os companheiros de equipe.

Olhando fora das principais ligas europeias, é um pouco misterioso o motivo pelo qual o meio-campista dinamarquês ainda atua no futebol norueguês. Claro, ele está ganhando títulos, pode jogar nas competições europeias – até mesmo avançando para os playoffs da Europa Conference League antes de cair para o Ajax – e recusou a chance de ingressar no Charlotte FC, da MLS, no início deste ano. No entanto, é raro ver um jovem de tanta qualidade permanecer na Noruega por muito tempo.

Depois de um excelente 2023, Grønbæk é o melhor marcador da liga com sete golos em 10 jornadas – quatro dos quais em Maio. Ele é essencialmente o número 8 do ataque, é excepcionalmente bom em empurrar para a área de ataque (4,2 toques em 90 minutos) e é um especialista na finalização. Além disso, o jogador de 23 anos gosta de avançar com a bola do meio-campo e a sua aceleração e capacidade de drible também o tornam muito útil em áreas amplas.