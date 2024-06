Howie Mandel diz que a esposa não estava bêbada no acidente de Las Vegas, estava drogada com chicletes de maconha

Reproduzir conteúdo de vídeo



Howie Mandel está esclarecendo a queda “embriagada” de sua esposa em Las Vegas, que a deixou em uma poça de sangue… ele diz que ela não estava bêbada, ela estava apenas sentindo os efeitos de algumas gomas de maconha!!!

O jurado do “America’s Got Talent” juntou-se a nós no “TMZ Live” na terça-feira e nos contou a verdadeira história por trás de sua esposa Terryde derramamento desagradável em seu quarto de hotel no Fontainebleau Las Vegas.

Howie está esclarecendo as coisas aqui porque ele e sua esposa estão chateados, alguns meios de comunicação alegaram que ela estava bêbada quando caiu … uma inferência depois que Howie disse a “Live With Kelly and Mark” que sua esposa estava “embriagada” depois de uma noite de muita festa .

Não se engane, Howie diz que Terry não tem problemas com bebida… ele diz que ela apenas comeu gomas de maconha e caiu com força no quarto, andando quando ele estava dormindo profundamente. Howie diz que no início não queria dizer que ela estava chapada, e é por isso que ele escolheu “embriagado” como um termo abrangente para seu estado de embriaguez.



Mas acontece que… a maconha é mais respeitável do que o álcool hoje em dia… e Howie e Terry podem ter uma oportunidade de ouro para um acordo de marca aqui.

Agora que esclarecemos tudo isso, o resto da história de Howie é bastante selvagem… ele nos conta por que os ferimentos de Terry e uma bagunça sangrenta em seu quarto de hotel quase o levaram a se tornar um suspeito de violência doméstica.

Howie tem um ótimo senso de humor sobre a coisa toda – mas parece que o gênio cômico de Terry não lhe ajudou em nada em Las Vegas.

A entrevista completa com Howie é ouro na TV… assista hoje à noite no “TMZ Live”.