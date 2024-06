Hunter Biden é visto em restaurante de Los Angeles com a esposa após condenação por arma de fogo

Caçador Biden aparentemente está aceitando sua condenação federal por arma de fogo com calma … saindo com sua esposa em Los Angeles poucos dias depois de se tornar um criminoso condenado em seu caso federal de arma de fogo.

Confira essas fotos – obtidas pelo TMZ – que mostram o Primeiro Filho no Dan Tana’s, um restaurante italiano em West Hollywood, na noite de quinta-feira e ele parecia bem tranquilo para um cara que enfrenta uma longa sentença de prisão… esperando pacientemente no lobby junto com todas as normas.