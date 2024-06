Ian Machado Garry acusa Michael Page de tentar subornar treinador para obter informações

Pouco antes do término da coletiva de imprensa pré-luta do UFC 303, Ian Machado Garry lançou uma acusação inflamatória que prometeu que faria com que Michael Page fosse banido do esporte.

Embora isso pareça bastante improvável, não impediu Garry de lançar um discurso contra o ex-lutador do Bellator depois que os dois trocaram palavras no palco. Inicialmente, Garry apenas provocou Page com uma ameaça de revelar algumas informações misteriosas, mas o lutador veterano e ex-lutador do BKFC aparentemente não tinha ideia do que Garry estava falando.

“Eu já quebrei muito a confiança desse homem. Ele sabe, não preciso dizer do que estou falando”, gritou Garry. “Você sabe exatamente do que estou falando. Sua autoconfiança está fodida. Você sabe do que eu estou falando.

“Vai sair. Vai sair, garoto. Mas seu cérebro está correndo atrás de desculpas. Você quer dizer ou eu? Diga ao povo.”

Enquanto Page efetivamente ria na cara dele, Garry respondeu alegando que o veterano atacante tentou pagar alguém de sua equipe por informações antes da luta no UFC 303.

Houve dezenas de acusações sobre “toupeiras” infiltradas em campos de treinamento de MMA ao longo dos anos, mas Garry deu um passo além ao sugerir que Page estava disposto a pagar por essa informação, mas voltou sem nada.

“Você e sua equipe ofereceram milhares de dólares para obter informações em Chute Boxe dos meus rapazes?” Garry disse. “Vocês enviaram uma mensagem para alguém e ofereceram milhares por informações, mas não conseguiram se infiltrar no acampamento/ Vocês não conseguiram entrar [it]a família Chute Boxe é muito unida.

“Seu pequeno rato de jiu-jitsu ofereceu dinheiro a um dos meus amigos brasileiros e você não ganhou nada. Sábado à noite, você está f*dido.”

Antes de terminar de falar, Garry sugeriu que Page e seu treinador anônimo poderiam ser banidos do esporte para sempre se essa informação fosse comprovada como verdadeira.

“Você e seu treinador de jiu-jitsu serão suspensos para sempre”, disse Garry.

Essa é uma afirmação duvidosa, na melhor das hipóteses, de que alguém receberia uma proibição vitalícia do esporte, e isso provocou uma resposta inflamada de Page enquanto a multidão começou a gritar “MVP”.

“Esse cara é hilário”, disse Page. “Tudo o que sei é que o único ‘MVP’ está aqui no UFC e estou prestes a fazer barulho.”

Quando Garry continuou falando no microfone, Page respondeu enfaticamente.

“Cale a boca!” Page gritou.

O confronto entre os meio-médios foi igualmente intenso alguns minutos depois, com o CEO do UFC, Dana White, mantendo um braço entre eles e eventualmente separando-os antes que algo saísse do controle.