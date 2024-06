Ian Machado Garry duvida que algum dia lutará contra Colby Covington: ‘[He] olha para mim e acho que vê o fim da carreira’

Ian Machado Garry guardava os recibos.

Para quem questiona a legitimidade de uma luta proposta entre ele e Colby Covington no UFC 303, o top 10 dos meio-médios do ranking tem e-mails mostrando a oferta e sua aceitação imediata. Infelizmente, Garry disse que o mesmo não poderia ser dito de Covington, e o UFC acabou perdendo o interesse e contratando Michael “Venom” Page.

“Vou te enviar o e-mail. Ofereceram-me a luta”, disse Garry no A hora do MMA. “Me ofereceram a luta, me ofereceram em 29 de junho, UFC 303, Ian Machado Garry vs. Colby Covington. Eu respondi e disse sim. Tive várias ligações com o UFC, várias idas e vindas com o UFC sobre por que não foi aceito, por que não foi adiado, por que não está acontecendo.

“Eu estava muito no telefone com eles porque eu sabia que aquela luta era a que eu queria. Eu vou pressionar [for] a luta que eu sei que quero. No final das contas, não posso fazer um homem entrar no octógono comigo se ele estiver com medo de mim.”

Garry disse que não houve hesitação de sua parte em aceitar a luta, no entanto, ele ouviu uma infinidade de razões pelas quais Covington não retribuiu o favor.

“Honestamente, havia tantas razões diferentes que simplesmente não se alinhavam na minha mente”, disse Garry. “Eles disseram que no começo ele não conseguia [medically cleared], e então foi: ‘Oh, ele está bem, ele quer lutar.’ Ele fica falando: ‘Vou lutar, vou lutar, vou lutar’, mas depois não aceita.

“A verdade é que acho que ele está apenas me evitando. Eu não acho que haja alguém [thing]. Ele está apenas evitando a luta porque sabe: ‘Ian Garry é muito perigoso para eu entrar naquele octógono, vou tentar esperar e encontrar outra pessoa.’”

Garry propôs a luta com Covington por uma série de razões, e uma delas foram os insultos que o três vezes desafiante ao título lançou contra ele, sua esposa e sua família durante as entrevistas que antecederam a derrota de Covington para Leon Edwards em dezembro passado.

O ataque de Covington contra Garry não diminuiu desde então, e ele até chamou o irlandês de “mentiroso”, alegando que nunca recebeu uma oferta para o confronto.

Ainda assim, Garry acredita no fundo que Covington sabe por que a luta nunca aconteceu.

“Eu não sei, sentado aqui agora, se algum dia acredito que ele aceitará uma briga comigo”, disse Garry. “Acho que Colby Covington olha para mim e vê o fim de sua carreira. Um prospecto jovem e talentoso, super afiado, super rápido, super inteligente e diferente de qualquer outro com quem ele já lutou. Isso é assustador quando você está no final da carreira e está apenas tentando permanecer relevante e vencer pessoas que não serão campeões mundiais e não serão os melhores.

“Acho que ele vai procurar outros adversários mais fáceis e não vejo um mundo onde Colby lute comigo. Mas se ele quiser, então recue, porque você falou muita merda para não entrar naquele octógono comigo.”

Claro, Garry sabe que seria muito difícil deixar passar uma luta contra Covington se isso acontecesse novamente.

“Eu nunca vou dizer que terminei com isso”, disse Garry. “Porque aquele homem falou muita merda para não pisar naquele octógono e ir lá e destruí-lo, porque ele merece ter a cabeça arrancada.”

Quando chegou a hora de mudar seu foco de Covington para Page no UFC 303, Garry confessou que não foi fácil, mas isso faz parte do trabalho.

O ideal seria que ele nocauteasse Covington na noite de sábado, mas ele tentará fazer o mesmo com Page, mesmo que não haja nenhum ressentimento entre eles.

“Eu estava tão animado, tão animado para conseguir aquela luta com Colby”, disse Garry. “Para conseguir Colby, ter a habilidade de socar sua boca, calá-lo, simplesmente passear com ele, simplesmente ir lá e destruí-lo de todas as maneiras, formas e feitios. Mas ele correu. Ele disse não e foi difícil mudar essa energia, mudar esse alinhamento para dizer, ‘Certo, quem é o próximo?’ Então eu tive uma série de oponentes dizendo não, não, não, não, não. Então, eventualmente, nós caímos e MVP se virou depois que ele disse não inicialmente e voltou e disse sim.

“Sim, foi difícil, mas agora não é mais. Agora está tudo bem. Sou um dos melhores lutadores do planeta, vou lá e provo, e MVP é meu exemplo.”