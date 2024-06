Ian Machado Garry explica porque ‘ainda não está interessado’ em Michael ‘Venom’ Page antes do UFC 303

Ian Machado Garry está a poucos dias de retornar ao UFC 303 e ainda não está muito intrigado com a próxima luta contra Michael “Venom” Page.

Depois de fazer campanha por semanas para conseguir uma luta contra o três vezes desafiante ao título do UFC, Colby Covington, em 29 de junho, o confronto nunca aconteceu. Em vez disso, foi oferecido a Garry um confronto final contra Page, o antigo destaque do Bellator que venceu sua estreia no UFC contra Kevin Holland em março passado.

Embora Page tenha muitas credenciais fora do UFC, Garry esperava conseguir um oponente com classificação mais alta que o colocaria à beira da disputa pelo título.

“Ainda não estou interessado nisso”, disse Garry sobre a briga com Page no A hora do MMA. “Não tenho interesse nisso. Eu já te contei. É assim que eu vejo: estou invicto, venci todos que colocaram na minha frente da melhor maneira que acredito que posso e vou lá e levanto minha mão de qualquer maneira, forma e forma possível. Esse é o meu trabalho. Quando faço isso, luto porque meu objetivo é ser campeão mundial.

“Estou olhando para os caras acima de mim. Há seis ou sete caras na minha frente. Aí está o Gilberto [Burns]lá está Shavkat [Rakhmonov]ali está Jack Della Maddalena, ali está Colby [Covington]há [Kamaru] Usman, Belal [Muhammad] e Leão [Edwards]. Tudo o que fiz na minha carreira foi vencer. Eu mereço lutar com um desses caras. Tenho que lutar com um desses caras porque essa é a minha projeção. Estou na projeção de ser um dos campeões mundiais. Estou na projeção de ser uma das maiores estrelas que o esporte já viu. Não tenho interesse em lutar abaixo de mim. eu já lutei [No.] 15 no mundo, 10 no mundo, 8 no mundo, por que diabos eu iria querer lutar contra o número 13? Ainda não tenho interesse em lutar contra Michael. Não tenho interesse em lutar com ele.”

Admitir sua falta de entusiasmo com a próxima luta pode parecer que Garry está se preparando para o desastre porque Page tem mais experiência geral e conquistou sua reputação de atacante letal.

Por mais que não esteja entusiasmando seu adversário no UFC 303, Garry promete que não deixou nada ao acaso em sua preparação e planeja executar seu plano de jogo no sábado à noite.

“Quando digo isso para você, quero realinhar meu foco e tudo mais”, explicou Garry. “A mudança de energias para mim e de foco é quando eu colocar esse cinturão na cintura, vou lutar contra quem as pessoas acreditam ser o próximo melhor cara digno da disputa pelo título. Se ele está [ranked No.] 1, se ele tem 2, se ele tem 6, se ele tem 9 no mundo e eu quero fazer esses shows.

“Portanto, esta é a primeira vez que entro em um octógono com aquela mentalidade de campeonato de ‘sou melhor que você, vou provar isso’ e esse é o meu trabalho, ir lá e provar que há uma razão pela qual você está classificado abaixo de mim. Há uma razão pela qual estou com uma classificação mais alta do que você e agora é para ir lá e superar completamente o ‘MVP’ de qualquer maneira, forma e forma necessária para levantar minha mão.

A avaliação de Garry sobre Page não é tão diferente de muitos dos lutadores que o criticaram quando ele ainda competia no Bellator. A narrativa construída em torno do atacante britânico é que ele foi protegido de enfrentar competições de elite e teve permissão para aumentar seu recorde com vitórias marcantes sobre adversários que provavelmente não deveriam estar na jaula com ele.

Quando chegou a hora de Page enfrentar adversários mais duros, ele sofreu um nocaute brutal para Douglas Lima em 2019 (mais tarde vingando essa derrota por decisão estreita em 2021), caiu em uma derrota por decisão sem brilho para Logan Storley e depois venceu no placar em outras lutas, incluindo sua estreia no UFC contra a Holanda.

“O MVP foi usado e utilizado de uma forma muito inteligente pelo Bellator”, disse Garry. “Entendemos o talento desse garoto. Entendemos que esse garoto pode falar e vender brigas. Eles deram a ele uma série de oponentes muito fáceis para ir lá e construir sua marca e sua promoção. Ele estava nocauteando pessoas que deveria ter nocauteado. Ele estava batendo em pessoas que deveria ter batido.

“Mas quando você olha para ele contra Paul Daley quando você olha para ele contra o ex-campeão do Cage Warriors Ross Houston quando você olha para ele contra Logan Storley um tricampeão da NCAA quando você olha para ele duas vezes contra Douglas Lima e Kevin Holland, com certeza ele está ótimo porque é um grande lutador e tem um grande talento específico, que é aquele estilo de caratê de kickboxing que é estranho e irritante. Mas ele não foi capaz de acabar com esses caras ou dominá-los da maneira que deveria.”

Garry promete que vai dar a Page um rude despertar no sábado à noite, lembrando-o de que há níveis neste jogo e que ele não está mais enfrentando vagabundos apenas esperando para serem nocauteados.

“Agora ele está aqui”, disse Garry sobre Page. “Agora ele está lutando contra alguém 11 anos mais novo que ele. Alguém que é muito mais talentoso em todas as facetas do jogo do que ele jamais desejou ser. É meu trabalho ir lá e mostrar que há uma razão pela qual estou tão bem classificado. Há uma razão pela qual todo mundo fala de mim antes da minha estreia no Cage Warriors. Há uma razão pela qual as pessoas no MMA sabiam quem eu era. É por causa do talento e do trabalho duro que tenho.

“Sábado à noite, 29 de junho, vou lá e provar ao mundo contra o maior adversário que já lutei, o maior nome que já lutei no maior card que já lutei.”