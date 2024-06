Ian Machado Garry quer Shavkat Rahkmonov como o próximo após vitória no UFC 303; Rahkmonov responde

Goste ou não, Ian Machado Garry continua perfeito em sua carreira no MMA.

O irlandês de 26 anos venceu uma batalha de vai e vem sobre Michael Page no sábado no UFC 303 para estender sua invencibilidade no octógono para 8-0. Enquanto Page encontrou sucesso no departamento de trocação, Garry exibiu seu grappling para superar o primeiro e o terceiro rounds, e até quase pegou Page com uma tentativa de mata-leão firme nos minutos iniciais da luta.

Depois de vencer por decisão unânime por 29-28, Garry refletiu sobre seu trabalho.

“Estou muito chateado por não ter finalizado no primeiro round”, disse ele na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 303. “Estou, estou lívido. Mas você sabe o que? Mostrei muita evolução hoje. Eu o frustrei. Tipo, eu enfeiticei o encantador de cobras.

“Ele gosta que as pessoas façam essa dança com ele, que se movam, que mantenham esse fluxo, esse ritmo, e ele trabalha bem com esse ritmo, esse timing. Eu o acertei com o modo furtivo. Eu o derrubei, eu o preguei. Ele não teve muito sucesso, eu não tive muito sucesso em pé. Eu o balancei no segundo round com uma direita, eu vi seus olhos se fecharem, e eu fiquei tipo, ‘Paciência’. Eu tenho dito a semana toda — eu disse isso para Demian [Maia]eu disse isso ao Diego [Lima], eu disse isso para todos da minha equipe. A chave para derrotar Michael ‘Venom’ Page foi a paciência.”

Embora tenha se tornado uma figura polarizadora para os fãs de MMA, Garry (18-0) continua subindo na classificação dos meio-médios. Suas vitórias no UFC sobre Daniel Rodriguez, Neil Magny, Geoff Neal e agora Page o levaram à beira da disputa pelo título.

Antes de seu cartão amarelo contra Page, Garry fez forte campanha para uma luta contra o três vezes desafiante ao título, Colby Covington. E embora tenha permanecido aberto para essa luta após o UFC 303, Garry agora tem um novo nome em mente – alguns pesos meio-médios ousaram chamar.

“Olha, vou bater um papo com o Hunter [Campbell] e Dana [White] mais tarde e descobrir o que vem a seguir. Há alguns grandes nomes, há alguns confrontos legais”, disse Garry. “Este Shavkat [Rakhmonov], 18-0, invicto – adoraria colocar minhas mãos nele. Já treinei com ele. Não tenho nada além de respeito pelo cara, mas quero ser o primeiro a tirar seu ‘0’ e sei que posso fazer isso. Acabei de vencer o cara mais rápido da categoria além de mim. Quando se trata de trocação e conjunto de habilidades, eu consigo. No que diz respeito ao grappling, vimos o crescimento que tenho. Estou animado para ir lá e provar isso contra alguém como ele.”

Rakhmonov está atualmente empatado com o ex-campeão Kamaru Usman como o segundo peso meio-médio do MMA Fighting no mundo. Ele é amplamente reconhecido como uma das principais ameaças ao título de 170 libras do UFC e encerrou todas as lutas de sua carreira profissional no MMA, parando nomes como Stephen Thompson, Neal, Magny, Alex Oliveira, Michel Prazeres e muito mais.

Como o destino quis, não demorou muito para que Rakhmonov respondesse ao chamado de Garry.

“Parece que Ian esqueceu o que aconteceu durante aquelas sessões de treinamento”, escreveu Rakhmonov. “Não me importo de lembrá-lo no futuro.”

Parece que Ian esqueceu o que aconteceu durante aquelas sessões de treinamento. Não me importo em lembrá-lo no futuro. https://t.co/B4a7GesXp4 – Shavkat “Nômade” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) 30 de junho de 2024

Uma vitória sobre um candidato aclamado como Rakhmonov provavelmente levaria Garry à disputa pelo título que há muito cobiçava. Ele está confiante de que é apenas uma questão de quando – e não se – esse momento chegará.

“Estou no meu caminho para o destino de ser um dos maiores de todos os tempos”, disse Garry. “Vou fazer isso por todos os meios necessários, e não me importa como será feito.

“Em 10 anos, meu nome estará naquela conversa de GOAT. Você vai [ask], ‘Quem é o maior de todos os tempos?’ Você vai dizer: ‘Jon Jones, GSP [Georges St-Pierre]Anderson Silva, Ian Machado Garry.’ Vou colocar meu nome nessa conversa. Porque é uma questão de opinião, se você é brasileiro, vai dizer Anderson Silva. Se você é americano, pode dizer Jon Jones. Podemos todos sentar aqui e ter todas as nossas opiniões. Enquanto meu nome estiver nessa conversa, terei uma carreira de sucesso.”