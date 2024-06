Ikram Aliskerov emite declaração após derrota brutal por nocaute para Robert Whittaker no UFC Arábia Saudita

Ikram Aliskerov não se arrepende.

No último sábado, Aliskerov interveio em cima da hora para enfrentar Robert Whittaker na luta principal do evento de estreia do UFC, na Arábia Saudita. Originalmente programado para enfrentar Antonio Trocoli uma semana antes no UFC Vegas 93, foi um grande risco para Aliskerov e não deu certo. Whittaker demoliu o lutador do Daguestão, finalizando Aliskerov em menos de dois minutos com um nocaute brutal.

Mas apesar de como as coisas aconteceram, Aliskerov diz que não se arrepende de ter intensificado.

“Alhamdulilla, sem desculpas. Não me arrependo de nada. Foi uma grande experiência contra um dos melhores do esporte. Sou jovem, vou corrigir meus erros, aprender e voltar ao mercado em breve. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio.”

Aliskerov, de 31 anos, é ex-campeão mundial de sambo de combate e visto por muitos como uma das melhores perspectivas na divisão dos médios. Aliskerov fez sua estreia no UFC em 2023, conquistando impressionantes vitórias por nocaute sobre Phil Hawes e Warlley Alves. A derrota para Whittaker é a primeira no octógono e apenas a segunda de sua carreira, após uma derrota por nocaute para Khamzat Chimaev no Brave FC em 2019.