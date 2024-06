Incidentes induzidos pelo calor na Copa América mostram riscos da Copa do Mundo de 2026

KANSAS CITY, Missouri — O árbitro assistente Humberto Panjoj chegou até o fim do primeiro tempo de uma partida da Copa América entre Canadá e Peru antes de desmaiar. Enquanto o goleiro canadense Maxime Crépeau corria para ver o que estava errado, isso destacou um aspecto frequentemente esquecido de jogar um torneio internacional de futebol nos EUA durante os meses de verão.

O clima é extremamente quente e úmido, e dificilmente são as condições ideais para tal competição.

A temperatura máxima naquele dia em Kansas City era de 93 graus Fahrenheit, mas com um nível de umidade de 53%, a sensação era de 103 graus. Panjoj foi internado no hospital e recebeu alta um dia depois, com oficiais da CONMEBOL citando desidratação.

O mesmo aconteceu com o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, que disse que deixou o clube A Celestevitória do torneio contra o Panamá no intervalo, depois de se sentir “tonto”. Ele também teria sofrido de desidratação.

Os dois incidentes destacaram o fato de que jogar em condições tão extremas traz consigo alguns riscos à saúde e exige diversas camadas de preparação, mesmo para atletas profissionais.

Doug Casa é um especialista em insolação por esforço e é o CEO do Korey Stringer Institute. O KSI conduz pesquisas sobre calor e hidratação, prevenção de lesões e força e condicionamento de atletas, trabalhadores e combatentes. Desde que foi inaugurado em 2010, Casa lidera o instituto, que leva o nome em memória de Korey Stringer, um jogador de linha da NFL que morreu de complicações de insolação no campo de treinamento de pré-temporada do Minnesota Vikings em 2001.

Casa disse que o pessoal médico deve estar especialmente vigilante quando os jogadores de futebol jogam em condições quentes e úmidas, dada a intensidade física do esporte.

“O futebol não é como o beisebol ou outros esportes que têm intervalos integrados”, disse Casa. “Mesmo no futebol americano, não temos insolações durante os jogos de futebol americano. Todas as insolações no futebol americano acontecem durante o condicionamento e o treino. Mas o futebol nos assusta porque as pessoas não têm pausas no futebol. São cerca de 45 minutos – sem folga. E além do goleiro, está tudo fora e você não vai sair.

A seleção masculina dos EUA pode se deparar com um cenário semelhante ao do jogo Uruguai-Panamá na final da fase de grupos contra o Uruguai, embora os americanos possam ter uma chance.

Haverá alguma cobertura de nuvens durante o dia, o que pode servir para diminuir a temperatura. De acordo com a previsão do Accuweather.com, a temperatura noturna deve ser de 79 graus. Mas com uma umidade de 73%, a sensação será de 85 graus. Não tão opressivo quanto o que o Canadá e o Peru experimentaram, mas também não é ameno.

“Será brutal por causa da alta umidade”, disse Casa, que também é Professor Distinto do Conselho de Curadores no Departamento de Cinesiologia da Universidade de Connecticut. “É uma umidade extremamente alta.”

O capitão da USMNT, Christian Pulisic, treina no calor de Atlanta antes do jogo do time contra o Panamá. John Dorton / ISI Photos / Getty Images para USSF

Dos dois componentes, a umidade é a parte mais perigosa. Casa disse que quando a umidade é alta, o corpo de um atleta não esfria efetivamente porque, enquanto ele está suando, o suor não está evaporando. Isso pode levar à desidratação ou a formas mais graves de doenças causadas pelo calor, como exaustão pelo calor ou insolação.

Competitivamente, o clima será o mesmo para ambas as equipes, mas os jogadores lidam com essas condições de maneiras diferentes e valorizarão a manutenção da temperatura corporal central baixa. Dado que se trata de atletas de elite, a probabilidade de doenças relacionadas com o calor é baixa, mas ainda possível.

De acordo com um artigo coautorado pelo Diretor Médico da Federação de Futebol dos EUA, Dr. George Chiampas, que também faz parte do comitê médico da Concacaf, se um jogador não mantiver sua temperatura corporal interna abaixo de 102,2 graus Fahrenheit, ele não só corre o risco de desenvolver uma doença relacionada ao calor, mas a função cognitiva pode começar a declinar. A preocupação é que isso pode levar a jogadas mais perigosas.

“Isto levanta preocupações sobre o potencial impacto na qualidade da tomada de decisões técnicas em situações relacionadas com o futebol, embora ainda não estejam disponíveis provas directas de tal impacto”, afirmou o jornal.

Os problemas sobre o calor eram conhecidos pela CONMEBOL antes do torneio. Chiampas disse à ESPN que, em abril, ele participou de uma reunião no Paraguai composta por médicos da equipe da Copa América e coordenadores médicos do local. O objetivo era discutir vários problemas de saúde antes do torneio, incluindo como lidar com o calor.

Embora o interesse econômico por parte da CONMEBOL tenha impulsionado grande parte da programação e da seleção do local, algumas de suas escolhas atenuaram até certo ponto os efeitos do clima. Metade dos jogos serão realizados em locais cobertos, enquanto 24 dos 32 jogos do torneio terão início noturno às 18h ou mais tarde.

No entanto, isso só levará os jogadores até certo ponto. A partida de Araujo com o Uruguai no Hard Rock Stadium no sul da Flórida teve início às 21h. Acontece que esse local é onde a final será realizada, e ambas as semifinais serão realizadas em locais ao ar livre, o MetLife Stadium de Nova Jersey e o Bank of America Stadium de Charlotte.

O goleiro canadense Maxime Crepeau pede atendimento médico após correr para ajudar o árbitro Humberto Panjoj. Imagens de Jamie Squire/Getty

Então, o que podem os EUA – e também outras seleções – fazer para ajudar os seus jogadores a lidar com tais condições?

O mantra para o público em geral é “mantenha-se hidratado”, e isso também vale para atletas de elite. Mas existem algumas medidas adicionais que podem ser tomadas para ajudá-los a lidar melhor com os elementos. É possível que os jogadores se aclimatem ao calor. Isso requer cerca de 10 a 14 dias de treinamento nesses tipos de condições.

Considerando que a seleção masculina dos EUA está em treinamento sem parar desde 28 de maio e vem treinando em locais como Orlando, Flórida, e Dallas, Texas, as jogadoras já devem ter se adaptado ao clima quente e úmido, embora seus dois primeiros jogos tenham sido em ambientes fechados.

No dia do jogo, há etapas adicionais que podem ser tomadas para manter a temperatura corporal central de um jogador baixa. O aquecimento pode ser ajustado para que seja mais curto em duração. As táticas também podem ser modificadas para envolver menos atividades de alta intensidade e menos distância percorrida. (Pense em posse aqui).

A implementação de pausas para resfriamento no meio de cada tempo também pode ajudar a reduzir o impacto do clima quente e úmido. Essas pausas são implementadas quando a Temperatura de Bulbo Úmido — uma medida que leva em conta a temperatura e a umidade — está acima de 89 graus Fahrenheit. O limite pode ser ainda menor se ambas as equipes concordarem que as condições justificam a implementação de pausas para água. Os jogadores também podem ser tratados com o que é chamado de imersão parcial ou total em água fria. Esta é a maneira mais rápida de reduzir a temperatura corporal central de um jogador. A reidratação é outro pilar a ser utilizado em termos de manter os jogadores resfriados.

Então os EUA ajustarão sua abordagem para lidar com o clima? Isso será revelado ao longo do tempo, mas, meros momentos após a derrota de quinta-feira por 2 a 1 para o Panamá, o defensor dos EUA Tim Ream disse que a seleção dos EUA já está se preparando para o calor.

“As únicas graças salvadoras que o [Uruguay] o jogo é um pouco mais tarde, mas tecnicamente o sol ainda está alto, então será difícil”, disse Ream. “Mas a recuperação já começou. Já estávamos nos recuperando no vestiário para estarmos prontos para o jogo. É apenas algo que teremos que nos ajustar e ver o que acontece quando chegarmos lá”.

Olhando para o longo prazo, há a Copa do Mundo de 2026 para pensar. Haverá vários jogos na Costa Oeste, o que pode significar partidas mais quentes à tarde, embora a umidade seja um fator menor nesses locais. Dito isso, esse aspecto do cronograma ainda não foi finalizado.

Um porta-voz da FIFA disse à ESPN que a organização está monitorando o que está acontecendo na Copa América em relação às questões de calor e tentará modificar seus protocolos quando apropriado.

Casa não está convencido de que a FIFA esteja fazendo o suficiente.

“Não creio que os órgãos dirigentes invistam o suficiente na proteção dos atletas durante os jogos – nas estratégias de resfriamento, considerando modificações nos intervalos para descanso e apenas pensando mais na segurança dos atletas”, disse ele. “Tudo é voltado para a experiência do torcedor e para a geração de dinheiro, mas muito pouco costuma ser focado na saúde e segurança dos próprios atletas e dos árbitros, como a participação no jogo”.

Mais especificamente, Casa sente que as pausas para resfriamento poderiam ser estendidas ou programadas para acontecer com mais frequência. Chiampas observou que a equipe médica no local tem acesso ao feed de vídeo usado pelo VAR, para melhor monitorar os jogadores quando eles se machucam. Levar em consideração o impacto do calor está entre os cenários observados.

Enquanto isso, os EUA têm que se preparar para o que é praticamente um jogo decisivo contra o Uruguai, e eles terão que torcer para estarem preparados para o calor brutal que os espera também.