Índia e Austrália no mesmo grupo Super Eight

Seis das 20 seleções avançaram até agora para a fase Super Oito da Copa do Mundo T20 de 2024, com Índia (A1), Austrália (B2) e Afeganistão (C1) no Grupo 1, e EUA (A2), Índias Ocidentais ( C2) e África do Sul (D1) no Grupo 2. As equipes são designadas A1, B1 e assim por diante, não com base em onde terminaram em seu grupo, mas de acordo com as designações pré-torneio.

Depois que os EUA confirmaram sua vaga no Super Eight do Grupo A após o fracasso do jogo contra a Irlanda, Inglaterra e Bangladesh são os primeiros a ocupar as duas vagas restantes, B1 e D2, respectivamente, embora haja outras equipes ainda na disputa. A primeira rodada termina no dia 17 de junho, e a etapa Super Oito começa no dia 19 de junho.

A primeira partida da rodada Super Eight será entre África do Sul e EUA, em Antígua. As Índias Ocidentais enfrentam o segundo time que se classifica no Grupo B em Santa Lúcia, na noite de 19 de junho, antes que Índia e Afeganistão comecem seus jogos do Super Oito um contra o outro, em 20 de junho, em Barbados.

A Austrália enfrentará a segunda seleção do Grupo D em Antígua, na noite de 20 de junho, enquanto a África do Sul jogará a segunda partida de qualificação do Grupo B em 21 de junho, em Santa Lúcia.

Os jogos completos do Super Eight podem ser acessados ​​​​aqui.

Não há pontos ou vantagem líquida de taxa de corrida transportados da primeira rodada para a fase Super Eight, onde todas as equipes começarão em pé de igualdade. As duas melhores equipes de cada grupo do Super Oito se classificarão para as semifinais.

A primeira semifinal será em Trinidad, no dia 26 de junho, e a segunda semifinal será na Guiana, no dia 27 de junho. Se a Índia chegar às semifinais, jogará na Guiana. A final da Copa do Mundo T20 está marcada para 29 de junho, em Barbados.