Inglaterra lutando com as expectativas do Euro 2024 – Southgate

Gareth Southgate admitiu que sua seleção inglesa está lutando para lidar com as expectativas de vencer a Euro 2024, depois de empatar em 1 a 1 com a Dinamarca, na quinta-feira, em Frankfurt, Alemanha.

Harry Kane deu vantagem à Inglaterra aos 18 minutos, antes de Morten Hjulmand empatar 16 minutos depois, e embora Phil Foden tenha acertado a trave no meio do segundo tempo, os dinamarqueses pareciam os vencedores mais prováveis ​​​​a partir de então.

A Inglaterra ainda lidera o Grupo C antes da última partida de terça-feira, contra a Eslovênia, mas foi vaiada por um número significativo de seus próprios torcedores.

Southgate se reuniu com seu elenco de 26 jogadores no início desta semana para discutir a reação mista à vitória inaugural da Inglaterra sobre a Sérvia, que fontes sugeriram ter chocado alguns dos jogadores, já que 12 deles nunca estiveram em um torneio sênior antes.

A Inglaterra lutou no empate em 1 a 1 com a Dinamarca na quinta-feira. Imagens de Ian MacNicol/Getty

E o chefe dos Três Leões disse: “Sabemos que o nível tem que ser mais alto; sabemos que o nível pode ser mais alto.

“Talvez o mais importante seja que temos que aceitar o ambiente em que estamos e as expectativas que nos rodeiam. Teremos que caminhar em direção a esse desafio.

“No momento, estamos um pouco aquém disso. Em última análise, essa é minha responsabilidade. Eu sou o técnico e tenho que orientar este grupo da melhor maneira possível. Para alcançar coisas extraordinárias, você tem que ir através de alguns momentos difíceis.

“É claro que precisamos dos torcedores, você sabe que precisamos dos torcedores, mas devo dizer que eles têm sido brilhantes, absolutamente brilhantes nos estádios.

“E posso compreender perfeitamente a frustração deles com a forma como jogamos, mas o que eu diria é que não falta esforço a estes rapazes neste momento.

“Não vou evitar ir até a torcida no final do jogo. Enfrentamos isso de frente e o que temos que fazer é jogar melhor e mostrar às pessoas do que realmente somos capazes”.

Southgate admitiu que a sua equipa repleta de erros estava “ansiosa” e continuou: “Não é que eles não estejam a tentar, mas temos de encontrar uma forma melhor de jogar. Temos de encontrar mais qualidade naquilo que fazemos. estou fazendo.

“Não acho que as pessoas olhariam para eles e diriam: ‘Eles não se importam’. Na verdade, no momento, nos preocupamos demais e precisamos encontrar uma maneira de obter o equilíbrio certo.”

A Inglaterra somou quatro pontos em dois jogos, depois de derrotar a Sérvia por 1 a 0 na primeira partida. Essa contagem de pontos sempre foi suficiente para avançar no formato de 24 equipes do Euro.

Ainda assim, a Inglaterra pode terminar em qualquer posição, do primeiro ao terceiro lugar na classificação do Grupo C, depois de defrontar a invicta Eslovénia.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.