Inglaterra se recupera enquanto Bellingham ‘escreve seus próprios roteiros’

Gareth Southgate disse que Jude Bellingham “escreve seus próprios roteiros” depois que o meio-campista do Real Madrid levou a Inglaterra à vitória na estreia do Grupo C contra a Sérvia, no domingo.

O cabeceamento de Bellingham aos 13 minutos foi suficiente para dar aos Três Leões uma vitória por 1 a 0 em Gelsenkirchen, com uma exibição impressionante no primeiro tempo dando lugar a um segundo período tenso, com a Inglaterra lutando para ver o jogo terminar.

No entanto, Bellingham foi o jogador de destaque da Inglaterra – recebendo o prémio de Jogador do Jogo da UEFA – e Southgate disse: “Ele escreve os seus próprios guiões, não é?

“O momento de suas corridas. Foi uma ótima jogada na preparação para o gol também. Achei que em momentos diferentes todos os nossos jogadores avançados pareciam perigosos e fizeram um trabalho muito bom para o time.”

A Inglaterra acertou na trave no segundo tempo, quando o cabeceamento de Harry Kane, aos 77 minutos, foi desviado para a trave pelo goleiro sérvio Predrag Rajkovic, mas a equipe de Southgate não conseguiu manter o domínio do primeiro tempo, enquanto a Sérvia buscava o empate.

“Esta equipe ainda está se unindo”, disse Southgate. “Todos esperam que avancemos, mas há muito trabalho pela frente. Faltam algumas coisas. Estamos encontrando as melhores soluções possíveis.

“Tivemos um desentendimento muito complicado com tudo isso [due to injuries]mas o espírito do grupo estava lá para todos verem esta noite e definitivamente cresceremos a partir disso.”

Por sua vez, Bellingham disse que a fórmula para seu sucesso girava em torno de todas as outras pessoas em sua vida, desviando os holofotes depois de arrastar a Inglaterra a uma importante vitória na abertura do torneio.

“Jude Bellingham é realmente formada por pessoas incríveis”, disse ele. “Não sou só eu que apareço e me divirto como faço e apenas jogo futebol, é porque tenho uma grande rede de apoio. Minha família, meus amigos, meus companheiros de equipe. Jogar futebol é a parte mais fácil.”

O próximo jogo da Inglaterra, líder do Grupo C, é uma partida contra a Dinamarca, que empatou em 1 a 1 com a Sérvia no início do dia, e Southgate disse que o teste inicial pode render dividendos para sua equipe à medida que o Euro avança.

“Tivemos que sofrer um pouco, o que acho que é muito bom para nós”, disse Southgate. “Na segunda parte não mantivemos a situação tão bem como gostaríamos, mas conseguir a vitória é muito importante.”