Calzona espera que a coragem da Eslováquia supere a qualidade da Inglaterra

A Inglaterra tem o melhor elenco na Euro 2024, apesar das dificuldades na fase de grupos, e a Eslováquia terá que limitar seus erros se quiser causar uma surpresa no confronto das oitavas de final no domingo, de acordo com o técnico Francesco Calzona.

29 de junho de 2024, 13h51 – Reuters