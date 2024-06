‘Injusto’: Riot Fest força Chicago Red Stars a mudar o jogo

Quatro dias depois de estabelecer um novo recorde de público em um único jogo para a Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL), a mudança de um festival de música em setembro tirou o Chicago Red Stars de seu estádio habitual.

Os Red Stars estavam programados para receber o San Diego Wave FC em 21 de setembro, mas os organizadores do festival de música de três dias Riot Fest anunciaram na quarta-feira que a casa dos Red Stars, o SeatGeek Stadium em Bridgeview, Illinois, sediará o evento de 20 a 22 de setembro. Isso deixa o estádio indisponível para os Red Stars.

“É injusto e lamentável que o nosso clube seja colocado nesta situação, iluminando as grandes discrepâncias no tratamento dos esportes profissionais femininos versus os esportes masculinos”, disse a presidente do Red Stars, Karen Leetzow, em comunicado.

“Estamos comprometidos em garantir que nossos jogadores e torcedores tenham uma experiência de primeira classe dentro e fora do campo e estamos trabalhando diligentemente para encontrar uma solução que garanta que nosso jogo de 21 de setembro seja um sucesso”.

Chicago estabeleceu o recorde de público da NWSL no sábado, com uma multidão de 35.038 torcedores no Wrigley Field, o primeiro jogo do time no sagrado estádio de beisebol. A proprietária majoritária do New Red Stars, Laura Ricketts, é coproprietária do Chicago Cubs, que mora no Wrigley Field.

O Chicago Red Stars será forçado a transferir seu jogo de 21 de setembro para longe do SeatGeek Stadium. Melissa Tamez-USA TODAY Esportes

Desde a compra do Red Stars no ano passado, Ricketts tem afirmado que o SeatGeek Stadium não é uma solução de longo prazo para o time. Ela pressionou publicamente nos últimos meses para que os Red Stars fizessem parte da conversa sobre qualquer financiamento público destinado a estádios esportivos, enquanto os Bears da NFL e os White Sox da MLB buscam dinheiro para ir para novas instalações.

“Sabíamos desde o início – tipo, retrocedendo quase um ano e meio atrás, quando começamos a considerar adquirir as Estrelas Vermelhas – sabíamos que o atual [stadium] a situação não era a solução definitiva de longo prazo”, disse Ricketts à ESPN recentemente. “E realmente, a chave para abrir a porta para esta organização seria resolver isso”.

O SeatGeak Stadium foi inaugurado em 2006 como sede do Chicago Fire da MLS, mas sua localização no subúrbio de Chicago e a falta de acesso ao transporte público dificultaram a venda para os fãs. O Fire voltou para Soldier Field em 2020.

As notícias sobre o problema dos Red Stars ressaltam tanto a terrível situação dos estádios em Chicago quanto um problema em toda a liga, com a maioria dos times da NWSL sendo inquilinos de segunda ou terceira escolha em seus locais de origem.

O Angel City FC, um dos times mais populares da liga, teve que remarcar a abertura da temporada de 2024 semanas antes da data marcada para março devido a um “conflito de agendamento imprevisto”. Houve outro evento acontecendo no Exposition Park naquele dia – nem mesmo no BMO Stadium, onde o LAFC da MLS é o inquilino titular.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A comissária da NWSL, Jessica Berman, falou recentemente sobre problemas de instalações que estão próximos ou no topo da lista para os clubes resolverem. Ela disse à ESPN em uma entrevista recente que a propriedade das instalações será um fator importante para determinar qual grupo a liga escolherá para seu 16º time. Essa decisão será tomada ainda este ano; as propostas foram entregues na última sexta-feira.

“A fasquia é ainda mais alta do que pensei que poderia ser em 2024”, disse Berman à ESPN. “E penso que os nossos grupos de proprietários querem realmente acelerar a sua capacidade de descobrir como controlar o seu próprio destino, o que significa que é preciso ter prioridade no seu edifício.

“Torna-se muito difícil administrar um negócio quando praticamente toda a liga é inquilina.”

O Kansas City Current abriu o CPKC Stadium em março e esgotou todos os jogos em casa até agora no estádio com 11.500 lugares. É o primeiro estádio construído especificamente para um time da NWSL.

Todas as outras equipes da NWSL alugam seus estádios e compartilham essas instalações com vários times esportivos masculinos, desde MLS até NFL e futebol universitário.