Inter Miami contrata Sanllehí, ex-Barcelona e executivo do Arsenal

O ex-diretor de futebol do Barcelona e Arsenal, Raúl Sanllehí, ingressará no Inter Miami CF como co-presidente ao lado de Xavier Asensi, supervisionando os aspectos esportivos e executando a estratégia de desenvolvimento de jogadores da academia até o time titular.

Sanllehí servirá oficialmente como presidente de operações de futebol após receber sua autorização de trabalho nos EUA.

“Tenho uma mistura de experiência entre ligas como a LaLiga e a Premier League, e tipos de clubes de elite que jogam a Liga dos Campeões todos os anos, como o Barcelona ou o Arsenal, por isso tenho uma vasta visão sobre o futebol”, disse Sanllehí à ESPN. “Tenho um modelo muito claro no qual acredito que os clubes devem basear-se e crescer a partir daí. A propriedade quer transformar este clube numa potência mundial do futebol e isso é algo que abraço completamente.”

O espanhol trabalhou anteriormente como diretor de futebol do Barcelona de 2008 a 2019, desempenhando um papel fundamental na equipe durante o desenvolvimento dos atuais jogadores do Miami, Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez e Jordi Alba. Sanllehí também se reunirá com o técnico Gerardo Martino, após fazer parte da equipe que contratou o argentino ao Barcelona em 2013.

Sanllehí também atuou como chefe de futebol do Arsenal de 2018 a 2020 e, mais recentemente, como CEO do clube espanhol Real Zaragoza de 2022 a 2024. Agora, Sanllehí quer desenvolver a academia do Inter Miami para produzir o tipo de time que viu no Barcelona.

“Lembro-me de Johan Cruyff numa conferência de imprensa, quando explicava as razões pelas quais acreditava tanto na academia”, recordou Sanllehí. “Um repórter perguntou a ele: ‘então o que você está dizendo é que a academia precisa jogar como o time principal?’ E ele disse: ‘não, na verdade estou dizendo o contrário, estou dizendo que o time titular precisa jogar como a academia.’

“E isso não se consegue em dois ou três anos. Isso com o tempo, porque é preciso plantar as sementes e depois protegê-las para que cresçam.

“E esse foi o segredo do sucesso do provavelmente melhor time da história do Barcelona com todos os jogadores que você conhece, Sergio Busquets, Jordi Alba, Messi, todos eles estavam lá.

“Se olharmos novamente para a história, todos os principais clubes que foram lendários na Europa, todos foram baseados em jogadores da academia. Por isso acredito realmente que esse é o caminho.”

Os Herons atualmente contam com vários jogadores da academia na equipe sênior, com Leo Alfonso recentemente ganhando as manchetes por marcar o gol da vitória do time na prorrogação contra o Philadelphia Union em 15 de junho.

Benjamin Cremaschi e David Ruiz também desempenharam um papel fundamental na vitória, ao mesmo tempo em que atuavam regularmente no XI titular do Inter Miami sob o comando de Martino.

Por outro lado, Asensi continuará a gerir a vertente comercial da equipa como presidente de operações comerciais. Ele ingressou no Inter Miami em 2021 vindo do Barcelona, ​​ajudando o clube a triplicar as receitas. Sua promoção permite que os dois trabalhem em uníssono em diferentes pontas do crescimento da equipe.