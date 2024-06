Isaiah Buggs, do Chiefs, acusado de arrastar a mãe de seu filho escada abaixo antes de ser preso

Atacante defensivo do Kansas City Chiefs Isaías Buggs foi acusado de arrastar a mãe de seu filho por uma escada e feri-la antes de sua prisão no domingo, TMZ Esportes aprendeu.

De acordo com os documentos judiciais que obtivemos… a mulher disse à polícia que Buggs invadiu sua casa em Tuscaloosa, Alabama. residência com uma chave de roda por volta das 5h28 – e depois subiu para confrontá-la.

Departamento de Polícia de Tuscaloosa. os policiais escreveram nos documentos que a mulher alegou que Buggs a arrastou escada abaixo … fazendo com que ela quebrasse várias “unhas dos pés”. Eles também afirmam que a mulher tinha “marcas de arranhões” no pulso devido à briga.

De acordo com os documentos, Buggs e seu Caddy estavam localizados em um estacionamento de um Little Caesars próximo. Pouco tempo depois, ele foi preso. Os registros judiciais mostram que ele já foi acusado de violência doméstica e roubo.

A prisão marcou a segunda vez no último mês que o jogador de futebol de 27 anos foi colocado sob custódia policial… no final de maio, ele foi preso depois que as autoridades o acusaram de crueldade contra animais.