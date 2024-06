Israel Adesanya anuncia luta com Dricus du Plessis no UFC 305

Israel Adesanya quer o cinturão de volta.

O bicampeão dos médios anunciou na segunda-feira que enfrentará o campeão Dricus du Plessis no UFC 305, que acontece na RAC Arena, em Perth, na Austrália, no dia 17 de agosto (18 de agosto no horário local). Esta é a primeira luta de Adesanya desde que perdeu o cinturão para Sean Strickland no UFC 293, em setembro de 2023.

Veja abaixo o anúncio de Adesanya nas redes sociais.

Em entrevistas recentes, du Plessis mencionou a possibilidade de enfrentar Adesanya no UFC 305. Os dois travaram uma rivalidade acirrada durante a maior parte dos últimos dois anos, com os rivais se enfrentando dentro do octógono após du Plessis marcou uma importante vitória sobre o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 290 em julho de 2023.

As estrelas ainda não se alinharam para os dois se encontrarem na jaula, com Adesanya perdendo o título dos médios para Sean Strickland, e Strickland mais tarde perdendo o título para du Plessis. Adesanya anunciou que faria uma pausa nas competições após a derrota para Strickland e agora parece determinado a retornar menos de um ano após sua última luta.

Du Plessis reconheceu a postagem de Adesanya no UFC 305 em seu Instagram Stories, mas nenhum anúncio oficial foi feito para a luta pela equipe de du Plessis nem pelo UFC. O confronto do campeonato provavelmente serviria como atração principal do card pay-per-view de 17 de agosto.