Itália 1-0 Bósnia-Herz (9 de junho de 2024) Análise do jogo

A Itália derrotou a Bósnia por 1 a 0 no domingo, com o meio-campista Davide Frattesi marcando um gol impressionante no primeiro tempo no último amistoso antes do Campeonato Europeu, que começa na Alemanha na próxima semana.

Foi mais uma atuação bastante decepcionante da Itália, que assumiu a liderança aos 38 minutos, quando Frattesi marcou com uma excelente finalização de primeira para o alto da rede, após cruzamento de Federico Chiesa.

“Há espaço para melhorias. Se quisermos estar prontos, temos que acrescentar algo mais e chegaremos lá”, disse Frattesi à Rai.

“Criámos as oportunidades, mas precisamos de as gerir melhor porque teremos menos oportunidades no grupo. No entanto, vimos algumas coisas boas”.

A Itália está em um difícil Grupo B da Euro, onde enfrentará a tricampeã Espanha, Croácia e Albânia.

Foi mais uma atuação estelar de Frattesi, que é o maior goleador da Azzurri desde sua estreia em junho de 2022, tendo balançado a rede cinco vezes em 15 jogos.

O resultado, no entanto, deixa o técnico Luciano Spalletti com muito em que pensar antes da Euro, já que os atuais campeões muitas vezes pareciam contundentes na frente do gol, com o atacante Gianluca Scamacca desperdiçando uma série de oportunidades.

Eles também estiveram perto de ficar para trás nos primeiros minutos, mas Gianluigi Donnarumma fez uma bela defesa para negar um chute rasteiro do meio-campista bósnio Haris Hajradinovic.

O goleiro italiano fez outra defesa aos 18 minutos, quando a Bósnia, que está em 74º lugar no ranking e não conseguiu se classificar para a Euro 2024, teve outra boa chance através de Jusuf Gazibegovic, cuja cobrança de falta foi cabeceada logo abaixo da trave.

“Fizemos o que tínhamos que fazer”, disse Spalletti à Sky Sport. “Estamos convencidos de que temos uma boa equipe, só teremos que entrar no clima de um jogo de verdade.

“Tínhamos jogado duas equipes quase completamente diferentes, para ver todas elas um pouco, porque pelo menos temos a oportunidade de dizer-lhes algo que precisa ser encontrado para melhorar as coisas. Não temos muito tempo.”

Spalletti fez nove alterações em relação ao empate de terça-feira em 0 a 0 contra a Turquia, mantendo o atacante Chiesa e o meio-campista Jorginho como titulares.

A Itália inicia sua campanha na Euro 2024 no sábado, contra a Albânia, antes de enfrentar a Espanha em 20 de junho e a Croácia quatro dias depois.