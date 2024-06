Itália precisa fazer ‘trabalho sujo’ nas eliminatórias do Campeonato Europeu

O técnico da Itália, Luciano Spalletti, elogiou a atitude de nunca dizer morrer de seus jogadores ao resgatar um ponto com o empate aos 98 minutos contra a Croácia, na segunda-feira, para garantir uma vaga nas oitavas de final do Campeonato Europeu, mas disse que há muito espaço para melhorias.

O substituto Mattia Zaccagni conquistou o empate em 1 x 1 no Grupo B, quando a campeã Itália enfrentou a Suíça em Berlim, no sábado, mas Spalletti pareceu se ofender com várias perguntas na coletiva de imprensa pós-jogo em uma exibição feroz.

“Merecemos passar esta noite em termos do que produzimos lá. Fomos um pouco fracos em alguns momentos do jogo, não jogamos necessariamente o nosso melhor futebol”, disse o ex-técnico do Napoli.

“Mas foi difícil passar por este grupo. A Espanha é brilhante, a Croácia é excelente. Quando você fica abaixo dos padrões mínimos, como aconteceu no primeiro tempo, é porque sentimos a pressão da importância do jogo.

“Porque senão não é possível (jogar tão mal). Mas até agora tudo o que eles (os jogadores) fizeram (no Euro) tem melhorado na minha perspectiva.”

O técnico da Itália, Luciano Spalletti, conversa com seus jogadores após empate com a Croácia na Euro. Imagens Getty

Ele sugeriu que seus jogadores precisavam melhorar fisicamente antes das oitavas de final.

“Sempre que há um desafio ou um 50-50, não ganhamos nenhum. Não é uma questão técnica, se resume à experiência, entrar nesses desafios físicos e estar disposto a fazer o trabalho sujo. Precisamos melhorar nessa pontuação.”

Spalletti, no entanto, ficou satisfeito por a sua equipa ter conseguido manter a forma, ao terminar o jogo com seis jogadores de ataque numa busca desesperada pelo empate.

“Os jogadores que saíram do banco foram imensos, aqueles que jogaram nos últimos 10 minutos foram cruciais. atacar.”

Ele desafiou sua equipe a eliminar os erros individuais que custaram caro nos últimos jogos.

“Hoje fomos tímidos, mas precisamos fazer mais”, disse Spalletti. “Temos jogadores que têm qualidade para disputar estes jogos em pé de igualdade, mas por vezes cometemos erros triviais.”