Jac Caglianone bate recorde de RH e ajuda a Flórida a seguir em frente no MCWS

OMAHA, Nebraska – A estrela bidirecional Jac Caglianone quebrou o recorde de home run em uma única temporada da Flórida para dar à sua escola a liderança por um inning depois que ele lutou no monte e foi puxado, e os Gators eliminaram o North Carolina State do Men’s College World Series com vitória por 5-4 na segunda-feira.

Flórida (35-29) mudou-se para outro jogo de eliminação na terça-feira contra o perdedor do confronto Texas A&M-Kentucky na noite de segunda-feira.

Os Gators estão com 4 a 0 em jogos eliminatórios desde as regionais e 8 a 1 em jogos de vitória ou partida nos últimos dois torneios da NCAA.

“Esse é o padrão por aqui e é nossa responsabilidade mantê-lo, jogar beisebol vencedor e chegar aqui em Omaha e ser o último time sobrevivente”, disse Tyler Shelnut, da Flórida. “Sempre que estamos em um lugar onde nossas costas estão contra a parede, honestamente jogamos nosso melhor beisebol, sem dúvida.”

Caglianone, uma escolha projetada entre os cinco primeiros no draft amador do próximo mês por causa de seu bastão, trabalhou duro em um primeiro inning de 33 arremessos. O canhoto de 1,80 metro e 250 libras acertou um rebatedor e caminhou dois para carregar as bases, desistiu do single RBI de Brandon Butterworth e então conseguiu um strikeout e voou para mitigar o que poderia ter sido um grande inning para o NC State.

Sua bola rápida teve média de 89,5 mph no turno – nunca esteve abaixo de 150 km/h em sua carreira, de acordo com ESPN Stats & Information – e ele foi mostrado esfregando o cotovelo no banco de reservas após o primeiro turno.

O técnico Kevin O’Sullivan optou por substituí-lo por Cade Fisher (4-3). Ele disse que Caglianone não foi forte nas super-regionais contra Clemson e percebeu que estava de folga na segunda-feira.

“Definitivamente não tive minhas melhores coisas hoje”, disse Caglianone. “Eu sabia que ainda teria oportunidades de avançar no meu time.”

Caglianone permaneceu no jogo como rebatedor designado e expiou o que aconteceu no monte. O titular do NC State, Dominic Fritton (3-7), eliminou-o em três arremessos no primeiro inning, mas no segundo Caglianone perfurou sua bola rápida e rasteira por cima da cerca central direita para um home run de três corridas e vantagem de 4-1.

O low rider de 404 pés foi seu 34º home run, quebrando o recorde de sua escola em uma única temporada de 33, estabelecido no ano passado, e empatou com Matt LaPorta (2004-2007) em home runs de carreira na Flórida, com 74.

“É uma sensação legal”, disse Caglianone. “O Sr. LaPorta entrou em contato algumas vezes durante o ano. Na verdade, ele está aqui agora com seus filhos e família. Foi um momento especial, com certeza. Mas no final do dia, eu estava muito envolvido em apenas tentar vencer, ficando aqui e sobrevivendo e avançando.”

Caglianone se tornou o primeiro arremessador titular a home run em um jogo do MCWS desde que Tim Hudson, do Auburn, fez isso contra Rice em 1997.

O técnico do NC State, Elliott Avent, disse que sabia que substituiria Fritton por Logan Whitaker no terceiro turno, mas deixou Fritton para enfrentar Caglianone por causa de seu sucesso contra ele na última vez em que esteve de pé.

“Pensamos em ver se Caglianone queria perseguir novamente”, disse Avent. “Aquela bola que ele rebateu para o centro-direito, você está olhando para um futuro jogador da grande liga. Isso eu posso te dizer.”

Whitaker substituiu Fritton para iniciar o terceiro e permitiu duas rebatidas e uma corrida e rebateu 10 em sete entradas.

Alec Makarewicz do Wolfpack e Shelnut dos Gators também foram homenageados, e NC State reduziu a vantagem para 5-4 no quinto lugar na dobradinha RBI de Butterworth.

NC State teve seu homem líder alcançando a base no sexto, sétimo e oitavo, mas não conseguiu empurrar o empate contra Brandon Neely. O Wolfpack liderou a ordem em nono. Neely pegou Eli Serrano III olhando para o terceiro golpe, Garrett Pennington rebateu quando não conseguiu controlar seu golpe em um arremesso fora da zona e Makarewicz alinhou para a esquerda para encerrar o jogo.

Neely, que fez sua quinta defesa, permitiu uma rebatida e rebateu seis em três entradas. Ele rendeu apenas três corridas merecidas e rebateu 32 em 21 entradas no torneio da NCAA.

NC State (38-23) foi 0-2 no MCWS pela primeira vez em quatro partidas de todos os tempos.

“Esses jogadores nos levaram na viagem da nossa vida”, disse Avent. “Este lugar é mágico. É tão difícil chegar aqui e tão difícil sair.”

A Associated Press contribuiu para esta história.