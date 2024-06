Jacksonville aprova reforma de US$ 1,4 bilhão do estádio dos Jaguars

JACKSONVILLE, Flórida – O Conselho Municipal de Jacksonville votou 14-1 na noite de terça-feira para aprovar um acordo entre os Jaguars e a cidade para uma reforma de US$ 1,4 bilhão do EverBank Stadium.

Isso deixa os Jaguars um passo mais perto de garantir a estabilidade de longo prazo da franquia, com o obstáculo final sendo o acordo aprovado por 24 dos 32 proprietários da NFL nas reuniões da liga em outubro, em Atlanta.

Se isso acontecer, a construção está programada para começar após o término da temporada de 2025 da equipe e terminará a tempo para a temporada de 2028.

“Este é um dia histórico para a nossa cidade”, disse a prefeita de Jacksonville, Donna Deegan. “Como eu disse ao conselho, isso é o que podemos fazer quando todos remamos juntos e nos concentramos em um objetivo juntos.

“Monumental. Acho que é um progresso geracional.”

Os Jaguars e a cidade concordaram em contribuir cada um com US$ 625 milhões para a reforma, mas a cidade também concordou em pagar US$ 150 milhões nas próximas duas temporadas em manutenção e reparos para preparar o estádio para construção. Isso significa que a cidade será responsável por 55% do custo total.

Além disso, o acordo prevê que o proprietário dos Jaguars, Shad Khan, seja responsável pelos custos excedentes da reforma, bem como por 80,4% das despesas do dia do jogo.

Além da reforma, o acordo entre a prefeitura e os Jaguares também inclui um aluguel de 30 anos que teria início assim que o estádio reabrisse e um acordo de não realocação, o que acabaria com os rumores de realocação que cercavam o pequeno mercado. franquia nos últimos 15 anos. Há também uma cláusula que limita os Jaguars a um jogo em casa anualmente em Londres, a menos que seja mandatado pela NFL para participar de um jogo internacional adicional uma vez a cada quatro temporadas – e isso apenas durante as temporadas em que o time tem nove jogos em casa (a cada quatro temporadas). ano ímpar).

Os Jaguars jogam em casa anualmente em Londres desde 2013 (exceto em 2020 por causa da pandemia). Eles disputaram jogos consecutivos em Londres na temporada passada, mas apenas um como mandante. Eles estão programados para fazer isso novamente em 2024.

O presidente do Jaguars, Mark Lamping, disse que o time iniciou o processo de trabalho para um eventual estádio novo ou reformado em 2016 e a votação de terça à noite foi o culminar de oito anos de trabalho.

Além da reforma do EverBank Stadium, o acordo entre a cidade de Jacksonville e os Jaguars inclui um aluguel de 30 anos e um acordo de não realocação, o que acabaria com os rumores que cercaram a franquia nos últimos 15 anos. John Rivera/Ícone Sportswire

“A razão pela qual começámos isto tão cedo é que estudámos as cidades que tinham problemas com as suas equipas”, disse Lamping. “Infelizmente, houve cidades que perderam seus times da NFL e geralmente todas têm a mesma coisa em comum. O compromisso de Shad desde o início foi fazer tudo o que pudéssemos para garantir que isso não acontecesse com Jacksonville.

“Temos gasto muito tempo e recursos, principalmente nos últimos quatro anos, e estamos entusiasmados por termos conseguido atingir esse objetivo. Era um objetivo que Shad tinha e que a comunidade compartilhou para manter os Jaguares aqui. no nordeste da Flórida para as próximas gerações esta noite. Transformamos esse objetivo em realidade graças à prefeita e sua equipe.”

O estádio reformado seria semelhante ao Estádio SoFi em Inglewood, Califórnia, com uma cobertura sombreada sobre cada assento que reduziria a temperatura em 15 graus. A capacidade para os jogos do Jaguars seria de 63.000, mas os assentos poderiam ser expandidos para mais de 70.000 para acomodar o jogo anual Flórida-Geórgia, bem como atrair outros eventos esportivos e concertos em potencial.

O plano é que os Jaguars continuem jogando no EverBank Stadium com capacidade reduzida em 2026 e depois joguem a temporada de 2027 em outro lugar. O Ben Hill Griffin Stadium, no campus da Universidade da Flórida, em Gainesville, e o Camping World Stadium, em Orlando, são as duas opções depois que os Jaguars eliminaram a possibilidade de jogar no Daytona International Speedway por falta de infraestrutura.