Jake Paul abre como grande favorito sobre Mike Perry na luta de boxe de julho

Jake Paul nunca foi um azarão durante sua carreira profissional no boxe e ele mantém essa seqüência viva para sua próxima luta contra o superastro do BKFC Mike Perry.

O influenciador social que virou entusiasta de esportes de combate entra em confronto com Perry em 20 de julho em Tampa, Flórida, mesma data em que Paul deveria enfrentar a lenda do boxe peso-pesado Mike Tyson. Infelizmente, Tyson enfrentou um problema médico que o forçou a adiar a luta contra Paul até 15 de novembro.

Apesar da luta de Tyson se aproximando, Paul optou por se manter ocupado e marcar um confronto contra um de seus oponentes mais difíceis até o momento. Perry permanece invicto como um boxeador com vitórias sobre nomes como Luke Rockhold, Eddie Alvarez e Michael “Venom” Page.

O ex-lutador do UFC também tem alguma experiência anterior no boxe, incluindo uma vitória em um confronto de regras híbridas contra o boxeador profissional Michael Seals de 27-3 em 2021. Ainda assim, Perry entra na luta como o azarão com base nas probabilidades de abertura para a luta das apostas esportivas. ág.

Mike Perry: +190

Jake Paul: -240

Com base nessas probabilidades, uma aposta de US$ 100 em Perry retornaria US$ 190, mas seria necessária uma aposta de US$ 240 para recuperar US$ 100 apostando em Paul. Perry tem 34 por cento de chance de vencer, enquanto Paul é favorito com 70 por cento.

Desde que deixou o UFC em 2021, Perry se tornou um dos maiores nomes de todos os esportes de combate ao mesmo tempo que reinou como o “Rei da Violência” no BKFC. Mais recentemente, Perry precisou de apenas 60 segundos para desmantelar o ex-campeão do BKFC e ex-desafiante ao título do UFC Thiago Alves e aumentar seu recorde de luta livre para 5-0 no geral.

Enquanto isso, Paul chega com um recorde de 9-1 no boxe, com vitórias notáveis ​​​​sobre os ex-astros do UFC Tyron Woodley, Nate Diaz e Anderson Silva, com sua única derrota ocorrendo por decisão dividida para Tommy Fury em 2023.

Paul x Perry é a atração principal de um card de Promoções Mais Valiosas da Amalie Arena em Tampa em 20 de julho. O card vai ao ar ao vivo no DAZN pay-per-view.