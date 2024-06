Jamahal Hill – Lesões no menisco e no LCA levaram à desistência do UFC 303

O UFC 303 passou por uma grande reformulação quando foi revelado que Conor McGregor sofreu lesões que o impediram de enfrentar Michael Chandler. Mas ele não foi o único lutador a lidar com lesões, já que o ex-campeão meio-pesado do UFC, Jamahal Hill, também foi forçado a desistir de sua vaga no co-evento principal contra Carlos Ulberg.

Hill acessou o Instagram para revelar uma série de lesões que o levaram a desistir da luta dos meio-pesados ​​​​em 29 de junho. De acordo com Hill, ele estava lidando com duas rupturas no menisco, uma torção no LCA e um cisto de Baker que exigia significativa drenagem.

Hill (12-2 MMA, 6-2 UFC) buscava uma reviravolta rápida depois de perder para o campeão meio-pesado Alex Pereira por nocaute no primeiro round no UFC 300 em abril. Ele foi inicialmente agendado para enfrentar Khalil Rountree Jr., mas Rountree desistiu da luta após ingerir acidentalmente uma substância proibida. Ulberg, um meio-pesado em ascensão, foi chamado para substituir Rountree, mas agora Hill também será afastado.

Antes de perder para Pereira, Hill recuperou rapidamente de uma lesão grave depois de romper o tendão de Aquiles durante uma partida de basquete em julho passado. Não se sabe por quanto tempo Hill, 33, ficará afastado, mas o ex-campeão prometeu “voltar em breve”.

O UFC 303 recebeu uma nova luta principal e co-principal devido às lesões sofridas por McGregor e Hill.

Alex Pereira se apresentará em cima da hora para enfrentar o ex-campeão Jiri Prochazka na revanche da luta de 2023, enquanto os pesos penas Brian Ortega e Diego Lopes se enfrentam na co-luta principal.

Quanto a Ulberg, ele enfrentará o ex-candidato ao título Anthony Smith no card principal.