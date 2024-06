Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan se reencontram no set de ‘Freaky Friday 2’

Os A-listers posaram para uma foto no set de “Freaky Friday 2″… com a Disney confirmando na segunda-feira que o filme seguinte chegará aos cinemas em 2025.

Embora nenhum detalhe do enredo tenha sido revelado, a House of Mouse observou que Jamie e Lindsay reprisariam seus personagens do primeiro filme – uma dupla mãe e filha, chamadas Anna e Tess Coleman, que trocaram de corpo após uma briga acalorada.